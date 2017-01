18 января 2017 г. Катрин Хилле | Financial Times Ликование по поводу победы Трампа охватило сувенирные лавки, но не Кремль Судя по товарам на московских прилавках, Россия ждет хороших новостей от президентства Дональда Трампа, пишет журналистка The Financial Times Катрин Хилле. Портрет Трампа украсил золотые айфоны, пачки сахара и матрешки. "Но Кремль (который, по утверждениям разведслужб США, пытался с помощью хакерских атак и кампании пропаганды помочь Трампу победить Клинтон) занял позицию "поживем - увидим", - говорится в статье. "По словам российских официальных лиц, в данный момент они сосредоточились на том, чтобы отношения президентов США и России начались хорошо", - сообщает журналистка. "Мы знаем, что Трамп не может принимать решения сам по себе в такой мере, в какой это может наш президент, - сказал один из этих неназванных чиновников. - Мы не должны создавать ему слишком больших трудностей с этим". "По словам официальных лиц, приглашать Трампа в Россию в ближайшее время или добиваться приглашения Путина в США - значит порождать проблемы вместо того, чтобы их решать. Источники ожидают, что в телефонном разговоре сразу после инаугурации Трамп и Путин обсудят вариант встречи в какой-нибудь "нейтральной" европейской стране", - пишет Хилле. Планы Кремля по изменению отношений с США тоже консервативны. "Очевидные темы уже есть "на столе переговоров": все хотят бороться с терроризмом, а также нам нужно восстановить наше двустороннее экономическое сотрудничество, упавшее до нуля", - сказал изданию неназванный "высокопоставленный сотрудник администрации Путина", как называет его автор. Тот же источник сказал, что вариант с оттеснением США от урегулирования в Сирии не рассматривается. "Сирийский вопрос слишком сложный для того, чтобы Россия и Турция занимались им самостоятельно. Без России его невозможно решить, но и без США тоже невозможно", - признал источник. По мнению автора, Москва не зацикливается на вопросе санкций. "Российские официальные лица полагают: если Трамп вскоре отменит санкции, он может нарваться на негативную внутриполитическую реакцию, чреватую даже закреплением санкций в законодательстве", - пишет Хилле. Возможно, Кремль рассматривает российско-американские экономические взаимоотношения как "игру вдолгую". Источник: Financial Times