18 января 2017 г. Макс Седдон, Нил Хьюм, Дживан Васагар | Financial Times Российский государственный банк содействовал частичной приватизации "Роснефти" "В прошлом месяце, согласно документам, компания Glencore и суверенный фонд благосостояния Катара приобрели долю в российской нефтяной группе "Роснефть" с существенной помощью находящегося под санкциями государственного банка ВТБ", - сообщают Макс Седдон, Нил Хьюм и Дживан Васагар в Financial Times. "ВТБ предоставил QHG Shares Ltd - совместному предприятию, использованному Glencore и QIA для покупки 19,5% акций "Роснефти", - финансирование в объеме почти 700 млрд рублей (более 10 млрд долларов), согласно документам, поданным в регулирующие органы Сингапура. Первым о предоставлении кратковременной ссуды сообщило российское бизнес-агентство РБК, - говорится в статье. - Ранее неизвестная роль, сыгранная ВТБ в данной сложной транзакции, поднимает вопросы об участии государства в сделке, которую Москва приветствовала как знак того, что российские активы вызывают аппетит за рубежом, несмотря на американские и европейские санкции". "Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков попытался замять опасения, что данная частичная приватизация, которую президент Владимир Путин поприветствовал как жизненно важную временную меру, необходимую российскому бюджету, страдающему от рецессии, фактически произошла при участии государственных учреждений, передающих деньги по кругу", - передают авторы. "Это не может оцениваться как участие в приватизации - это финансирование приватизации, но абсолютно не имеет отношения к самой приватизации", - сказал Песков репортерам. Он также заявил, что данная сделка - "коммерческая операция", не имеющая отношения к "кремлевской повестке". Источник: Financial Times