18 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Не только матрешки с лицом Трампа Сергей Лавров вчера ясно дал понять, насколько Кремль рад скорому уходу Обамы. В Москве портрет Трампа украсил золотые айфоны и матрешки, повествуют СМИ, но Кремль, который предположительно пытался хакерскими атаками и пропагандой помочь Трампу победить, теперь занял позицию "поживем - увидим" и делает ставку на "игру вдолгую". Вчера глава российского МИДа Сергей Лавров "предельно ясно дал понять, насколько в Москве рады тому, что в скором времени Обама и его люди исчезнут, и на их место придет Дональд Трамп", пишет обозреватель Frankfurter Rundschau Штефан Шолль. По словам министра, американские дипломаты свели к нулю процесс переговоров по ограничению стратегических вооружений, американские военные обманули российскую сторону при разграничении сирийской оппозиции и террористов "Джебхат ан-Нусры", и США пытались использовать "Исламское государство" для ослабления Башара Асада (обе организации запрещены в РФ. - Прим. ред.). К тому же американцы якобы подбросили в машину российскому дипломату в Вашингтоне 10 тыс. долларов, а американские дипломаты в Москве переодевались женщинами в туалете и участвовали в несанкционированных демонстрациях российской оппозиции. "Такие недипломатичные заявления из уст Лаврова - дипломата с 45-летним стажем - свидетельствуют о крайне скверном отношении Кремля к нынешнему Белому Дому", - подчеркивает журналист. В то же время Лавров неоднократно повторил, что Москва будет рада диалогу с будущим президентом Трампом: "Если то, что говорится Дональдом Трампом и его командой о России и готовности искать с Россией совместные подходы к решению общих для нас проблем, к преодолению общих для нас угроз, если это позиция новой администрации, то мы ответим взаимностью". Судя по товарам на московских прилавках, Россия ждет хороших новостей от президентства Дональда Трампа, пишет журналистка The Financial Times Катрин Хилле. Портрет Трампа украсил золотые айфоны, пачки сахара и матрешки, но Кремль (который, по утверждениям разведслужб США, пытался с помощью хакерских атак и кампании пропаганды помочь Трампу победить Клинтон) занял позицию "поживем - увидим". По словам российских официальных лиц, они сосредоточены на том, чтобы отношения президентов США и России начались хорошо. Источники ожидают, что в телефонном разговоре сразу после инаугурации Трамп и Путин обсудят вариант встречи в какой-нибудь "нейтральной" европейской стране, передает Хилле. Планы Кремля по изменению отношений с США тоже консервативны. "Очевидные темы" - борьба с терроризмом и восстановление двустороннего экономического сотрудничества, сказал изданию неназванный высокопоставленный сотрудник администрации Путина. Тот же источник сказал, что вариант с оттеснением США от урегулирования в Сирии не рассматривается. "Сирийский вопрос слишком сложный для того, чтобы Россия и Турция занимались им самостоятельно. Без России его невозможно решить, но и без США тоже невозможно", - признал источник. По поводу санкций российские официальные лица полагают: если Трамп быстро их снимет, "он может нарваться на негативную внутриполитическую реакцию, чреватую даже закреплением санкций в законодательстве", пишет Хилле. Возможно, Кремль рассматривает российско-американские экономические взаимоотношения как "игру вдолгую". В ответ на опубликованную в The Financial Times статью "Кремль стремится провести саммит Путина-Трампа в нейтральной стране" профессор международных отношений в Марбургском университете Губерт Циммерман написал в редакцию: "Поразительно и забавно, как история повторяется, хоть и с противоположными знаками". Профессор напоминает, что в 1991 году состоялась встреча двух президентов, один из которых был неопытен, склонен к корявым заявлениям и имел пороки, недостойные государственного мужа, а другой являлся отставным главой спецслужб своей страны и опытным профессиональным дипломатом. Первый президент был российским (Ельцин. - Прим. ред.), второй - американским (Буш-старший. - Прим. ред.). "Наверное, русские дрожали (и в общем-то не без причины), - отмечает Циммерман. - А как сейчас насчет вас, американцы?" "Многие люди в США и за границей тешили себя мыслью, что возмутительные заявления Дональда Трампа были вызваны исключительно политическими соображениями и он смягчит их, когда станет президентом. Но, похоже, они выдавали желаемое за действительное: человек, избранный для руководства самым мощным государством в мире, продолжает утверждать, что две опоры послевоенной безопасности и процветания - НАТО и ЕС - устарели", - пишет The New York Times, комментируя интервью Трампа The Times и Bild. Трамп сказал, что НАТО устарело, Евросоюз назвал "по сути, орудием Германии" и предсказал, что другие европейские страны, возможно, вслед за Великобританией покинут его. Трамп расшатывал позиции канцлера Германии Ангелы Меркель, продолжает критиковать газета. Он также дал понять, что не видит никакой разницы между Меркель и Путиным, сказав, что он, по крайней мере на начальном этапе, будет доверять им в равной степени. "Больше других от всего этого выигрывает Путин, который усердно работает не только над делегитимизацией американской демократии, вмешавшись в выборы, но и над дестабилизацией Европы и ослаблением, если не уничтожением НАТО, - говорится в редакционной статье. - Путин почти точно попытается убедить Трампа лишить американской поддержки планы НАТО по укреплению обороны против вновь заявившей о себе России". "Изменение курса в ближайшее время было бы огромной ошибкой", - убеждены авторы статьи.