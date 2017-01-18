Антироссийская одержимость, или завещание Обамы

Конец второго мандата Барака Обамы был отмечен ухудшением американо-российских отношений. По мнению Эрика Дельбека, президента Ассоциации по конкурентоспособности и экономической безопасности (ACSE), американская одержимость дискредитацией Москвы отражает желание Вашингтона продолжать давление на положение дел в мире. Статья опубликована в Le Figaro.

"Беспрестанные налеты на Путина - характерная особенность последнего срока Обамы. Президент-демократ завершает второй мандат, усиливая ощущение того, что внешняя политика США с начала XXI века пришла к пагубному итогу, - считает Дельбек. - После 2003 года Дядя Сэм беспрестанно ведет себя как держава, которая не способна понять остальную часть планеты и лишь множит обстоятельства, способствующие геополитической нестабильности, а не пытается их смягчить".

"Что предлагают американцы остальным народам? Содействовать комфорту США... Вместо того чтобы осуществлять функции лидера-миротворца, они усугубляют всемирные разломы, отказываясь признавать легитимными стремления народов к сохранению стратегической независимости и идеологической автономии. Та же логика субординации возникает и в экономической сфере", - говорится в статье.

"Одна лишь Россия Владимира Путина оказывает упорное сопротивление претензиям США на грубое командование процессом глобализации, где они контролируют главных титанов (достаточно взглянуть на топ 100 самых влиятельных фирм в 2015 году), а также финансовые, технологические, культурные и юридические стандарты. В этом отношении изобличение кибервойны, которую ведет Россия, и вмешательства Кремля в избирательный процесс, приведший Дональда Трампа к власти, - вполне в русле дискредитации любой формы противодействия американскому взгляду на большие мировые расклады", - говорится в статье.

Несомненно, Россия разворачивает собственную мощную стратегию от Украины до Сирии, продолжает Дельбек, однако Путин не претендует на распространение демократических идеалов. "Он во вполне прозрачной и заявленной манере защищает интересы российского народа и не признает за звездно-полосатым флагом права колонизировать иностранные культуры и считать себя Империей Добра при любых обстоятельствах", - пишет эксперт.

"Позиция администрации Обамы, считающей себя вправе поучать, представляется совершенно неприемлемой, - полагает автор. - С начала эпохи холодной войны США постоянно вмешивались во внутреннюю политику своих союзников и клиентов, от Южной Америки до Азии, включая и Европу, в том числе продвигая свои пешки на культурной и интеллектуальной арене".

"Международное сотрудничество и достижение мира строятся не на "синдроме Тартюфа", а на стратегическом углубленном осмыслении и учете культурных матриц. Следовательно, надо принять в свой круг Путина, проявляя тактику решительной бдительности, но делая акцент на желании построить мощную динамику сотрудничества с Москвой. Оскорблять русского Медведя значит усиливать хаос в мире без всякой выгоды для кого бы то ни было", - комментирует эксперт.

"Поддразнивание Путина добросовестно ведется правительством США уже многие годы - оно выражает не нравственную позицию, а бессилие американских элит мыслить иначе, - считает автор. - С учетом того, что Вашингтон упорно терпит неудачи на международной арене, государственные умы возвращаются к добрым старым методам: найти идеального кандидата на роль козла отпущения и врага! Дядя Сэм утратил гибкость мысли в области дипломатии и обороны, и это оказывает негативное влияние на всю планету".

В этом смысле президентство Обамы является прекрасным символом. "Барак Обама пробудил безмерную надежду - его политическое завещание увековечивает разочарование", - подытоживает Дельбек.