Скрытые орудия старого авианосца "Адмирал Кузнецов"

"Во время миссии в Сирии Москва ввела в Средиземноморье две атомные подводные лодки", - пишет корреспондент Le Monde Натали Гибер.

"Уникальный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", со своим неизменным черным дымом из трубы, должен был в ночь со вторника 17 на среду 18 января пройти Гибралтарский пролив и лечь на курс к месту постоянной дислокации в Североморске", - говорится в статье.

"Миссия его началась в ноябре у берегов Сирии и была представлена как "историческая экспедиция" российским агентством Sputnik, - передает автор. - Авианосец выполнял в Восточном Средиземноморье "свое последнее развертывание перед коренной переделкой, которая должна была вывести его в резерв на многие годы", так как он, в частности, должен быть заново моторизирован, объясняет эксперт Бернар Презлен".

"Между тем западные армии оценили это развертывание выходящим далеко за рамки этой старой проржавевшей посудины. "Адмирал Кузнецов" обеспечил политическую демонстрацию силы, наподобие американских и французских авианосцев", - передает автор.

"Очевидно, что такой корабль не может выходить в море в одиночку. По классической схеме, группа сопровождения должна включать в себя крейсер, чтобы обеспечить оперативную оборону, как минимум три или четыре фрегата, одну подводную лодку и одно судно снабжения", - напоминает Sputnik.

"Так вот, Москва ввела не одну, а две атомные подводные лодки в Средиземноморье в кильватере флагманского корабля. По данным Le Monde, это были две подлодки проекта Oscar II, относящиеся к числу самых больших субмарин в мире. И их присутствие было отмечено представителями Запада. Корабли такого типа, к которым относился "Курск", затонувший в 2000 году, являются "убийцами авианосцев" времен холодной войны, но многие экземпляры были модернизированы совсем недавно. Подлодки Oscar II могут запускать крылатые ракеты", - указывает Гибер.

Начальник штаба Военно-морского флота Британии адмирал сэр Филип Джонс заявил 15 января: "В Северной Европе и Балтийском море мы наблюдаем самый высокий уровень российской военно-морской активности с момента окончания холодной войны". Ему вторит его коллега начальник Главного штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празук, недавно сказавший прессе, что "российские субмарины очень продвинутые", признавая, что "да, есть российские подлодки в Бискайском заливе".

"Адмирала Кузнецова" будут сопровождать британские фрегат и противолодочный корабль, а также корабли французского военного флота, говорится в статье.

"Помимо давления, оказанного на армии стран НАТО, "Адмирал Кузнецов" выполняет и другую задачу. Он обозначил вступление России в борьбу на театре военных действий в Ливии. Прежде чем пересечь Гибралтар, корабль встал на якорь в Тобруке. Он принял на свой борт 11 января маршала Халифа Хавтара, который управляет восточной частью Ливии, не признавая власти в Триполи, которую поддерживает ООН. Москва, пользуясь случаем, устроила видеоконференцию между самым влиятельным человеком Ливии и российским министром обороны", - информирует Гибер.