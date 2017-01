18 января 2017 г. Редакция | The New York Times России на руку, когда Дональд Трамп поливает грязью НАТО "Многие люди в США и за границей тешили себя мыслью, что возмутительные заявления Дональда Трампа были вызваны исключительно политическими соображениями и он смягчит их, когда станет президентом. Но, похоже, они выдавали желаемое за действительное: человек, избранный для руководства самым мощным государством в мире, продолжает утверждать, что две опоры послевоенной безопасности и процветания - НАТО и ЕС - устарели", - пишет The New York Times, комментируя интервью Трампа The Times и Bild. Трамп сказал, что НАТО устарело, потому что потерпело неудачу в борьбе с терроризмом, и повторил свои прежние обвинения в том, что страны-члены не вносят положенную им долю, говорится в редакционной статье. Евросоюз он назвал "по сути, орудием Германии" и предсказал, что другие европейские страны, возможно, последуют примеру Британии и покинут его. Трамп расшатывал позиции канцлера Германии Ангелы Меркель - сильного лидера, находящегося в ситуации тяжелого переизбрания. Он назвал ее смелое решение открыть границы Германии для мигрантов и беженцев "катастрофической ошибкой", а также дал понять, что не видит никакой разницы между Меркель и Путиным, сказав, что он, по крайней мере на начальном этапе, будет доверять им в равной степени. "Больше других от всего этого выигрывает Путин, который усердно работает не только над делегитимизацией американской демократии, вмешавшись в выборы, но и над дестабилизацией Европы и ослаблением, если не уничтожением НАТО, которое он обвиняет в распаде Советского Союза. Путин почти точно попытается убедить Трампа лишить американской поддержки планы НАТО по укреплению обороны против вновь заявившей о себе России. В рамках этих усилий американский конвой на прошлой неделе прибыл в Польшу, а в понедельник началось размещение 330 американских морпехов в Норвегии", - пишет NYT. "Изменение курса в ближайшее время было бы огромной ошибкой", - убеждены авторы статьи. Источник: The New York Times