Десять раздражающих последствий "Брекзита"

У Великобритании есть два варианта реализовать так называемый "Брекзит" - "мягкий" и "жесткий", который предполагает выход из Евросоюза и уход с внутреннего европейского рынка. Британский премьер-министр Тереза Мэй высказалась за жесткий вариант, то есть "полный разрыв с ЕС". Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung составила список из десяти раздражающих последствий "Брекзита" для простых граждан ЕС и Великобритании.

Так, первым делом могут быть введены визы в Великобританию. До сих пор, как отмечает издание, "для поездки в Англию было достаточно паспорта, в будущем же для этого, возможно, будет нужен загранпаспорт, а в худшем случае - даже виза. Вполне возможно, что британское правительство будет решать визовый вопрос для каждой страны отдельно. К примеру, для граждан Румынии виза будет обязательна, а для Германии - нет".

Следующей проблемой могут стать обращения за медицинской помощью в Великобритании: "Для этого европейским гражданам, которые пока без каких-либо проблем обращаются к английским врачам, в будущем, возможно, надо будет в обязательном порядке приобретать медицинскую страховку для иностранцев".

Еще одним неприятным последствием может стать "подорожание учебы в британских вузах вроде Оксфорда или Кембриджа. Пока что иностранцы из стран ЕС платят за обучение значительно меньше, чем иностранцы из неевропейских стран".

Четвертое последствие - "отсутствие возможности получить работу в Великобритании для граждан ЕС".

Также из-за выхода Великобритании из ЕС в Европе "может подорожать рыба. К примеру, вся селедка, которая оказывается на немецких тарелках, вылавливается в британской 200-мильной зоне. Также это в большой степени относится к атлантической скумбрии и путассу. Кроме того, Лондон может закрыть свою 200-мильную зону для рыбаков из ЕС. В итоге это приведет к росту цен на сельдь".

Шестая проблема - если "Великобритания выйдет из ЕС, то в его кассы поступит на 11,5 млрд евро меньше взносов, в результате чего эти деньги надо будет вносить всем остальным странам-участницам ЕС и, прежде всего, Германии. В то же время, если Великобритания вопреки намерениям Мэй все же останется во внутреннем рынке ЕС, уже Лондон будет платить за эту привилегию".

Седьмым последствием может стать введение торговых пошлин между ЕС и Великобританией, что "не пойдет на пользу ни европейской, ни британской экономикам".

Более того, если раньше главной европейской финансовой площадкой был Лондон, то (...) затем ею может стать немецкий Франкфурт. В итоге Франкфурт - если туда через Ла-Манш устремится толпа банкиров - сильно подорожает: цены на съемное жилье и недвижимость взлетят. Аналогичным образом может подорожать и телефонная связь, ведь роуминг отменен только в государствах ЕС.

И, наконец, десятым последствием может стать угроза для рабочих мест в Европе. Как добавляет Sueddeutsche Zeitung, Германия импортирует в Великобританию товаров почти на 89 млрд евро (...), и "если "Брекзит" все же случится, то экспорт, конечно же, не прекратится. Но вот трудности начнутся. Так, существует опасность, что немецкие автопроизводители будут поставлять в Англию меньше машин, а это значит, что рабочих мест станет меньше".