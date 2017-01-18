"Военное порно" американского спецназа

Американский веб-сайт The Intercept провел собственное расследование и выявил не совсем славные поступки американских "морских котиков" (US Navy Seals), пишет швейцарская газета Tagesanzeiger. Подробный отчет сайта озаглавлен "Преступления Seal Team 6".

История, как рассказывается в материале, берет свое начало 4 марта 2002 года, когда американский "котик" Нейл Робертс был застрелен боевиками "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.). После убийства беспилотник зафиксировал, как один из боевиков попытался обезглавить убитого Робертса, и именно это серьезно травмировало "котиков", подтолкнув их к аналогичным преступлениям.

В итоге в последующие годы среди американских военных в моду вошли видео, которые один бывший американский спецназовец назвал "военным порно".

Подобные небольшие видео, как правило, показывают истекающих кровью врагов. Также с 2004 популярность получила "так называемое canoeing или стрельба в лоб с последующим расколом черепа". Более того, американские котики "не только разделывали топорами трупы талибов, но и снимали с них кожу, сохраняя ее в качестве трофея. Армейское руководство знало об этой практике, но спускало с рук", говорится в статье.