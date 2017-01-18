Благодаря спорному новому методу ЭКО женщина, которая считалась "бесплодной", родила ребенка от трех родителей

"Тысячи британских пар, которым не удается обзавестись потомством, могли бы воспользоваться новым методом экстракорпорального оплодотворения "от трех родителей", благодаря которому женщина, считавшаяся бесплодной, смогла родить ребенка", - пишет корреспондент The Times Оливер Муди, описывая эксперимент, проведенный на Украине.

"Во вторник врачи объявили, что после первой в мире подобной операции родился здоровый мальчик. Но некоторые ученые предостерегли, что метод, возможно, небезопасен и рискует внушить женщинам необоснованные надежды", - пишет газета.

Итак, в одной из украинских клиник яйцеклетки 34-летней женщины были оплодотворены спермой ее супруга. "Затем их скомбинированные гены были внесены в донорскую яйцеклетку", - говорится в статье.

5 января женщина родила мальчика. "У него гены его родителей и крайне небольшое количество периферической ДНК от женщины-донора. Это первый человек, обязанный жизнью такому методу, именуемому "перенос пронуклеуса". Также считается, что это второй в мире ребенок "с тремя родителями". Первый ребенок появился на свет в прошлом году в Мексике, но благодаря другому методу", - утверждает автор.

Валерий Зукин, руководивший экспериментом в клинике "Надия" в Киеве, сказал, что его метод может помочь женщинам, чьи эмбрионы перестают расти до имплантации в матку.

Издание напоминает: "Идею получения материала из яйцеклетки здоровой женщины-донора для устранения дефектов в митохондриях потенциальной матери впервые осуществил американский врач Жак Коэн в середине 90-х".

Коэн применил свой вариант метода, чтобы "создать в пробирке" 17 детей, но власти США вскоре запретили эти работы.

В 2015 году Великобритания стала первой страной мира, которая разрешила более тонкий вариант метода - "донорство митохондрий", который призван помочь людям с наследственными заболеваниями рожать здоровых детей.

К украинскому эксперименту многие британские ученые отнеслись с недоверием. "Возможно, лишь меньшинство бесплодных пар - да и то не факт - сможет извлечь пользу из переноса пронуклеуса", - говорит Дейген Уэллс, специалист по репродуктивной генетике (Оксфордский университет).