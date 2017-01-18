Власти не проверяют сотовые телефоны мигрантов

Федеральное ведомство по делам мигрантов и беженцев не производит проверку сотовых телефонов тех, кто претендует на получение статуса беженца в Германии, но не имеет при себе документов, подтверждающих личность, пишет Die Welt.

"Миграционное законодательство позволяет иностранцам, имеющим добрые намерения, въезжать в страну без виз. При этом для многих открывается эксклюзивный шанс получить новую идентичность. Если въезжающий не предоставляет документы, удостоверяющие личность, и у проверяющей стороны не возникает сомнений в правдивости его рассказа из-за противоречивости, он может стать другим человеком", - поясняют авторы публикации.

Ни для кого не секрет, продолжает издание, что две трети претендентов на получение статуса беженца въезжают в Германию без документов. "Тем не менее, власти ФРГ задействуют далеко не все механизмы, позволяющие выяснить, кем являются мигранты на самом деле. Имеющиеся у них мобильные телефоны могут содержать важные доказательства их происхождения, однако Федеральное ведомство по делам мигрантов и беженцев использует информацию из телефонов (например, фото и видео, подтверждающие историю мигранта) только в случае добровольного предоставления", - говорится в статье. Это в беседе с изданием подтвердил и представитель ведомства.

Глава комиссии Бундестага по внутренним делам Ансгар Хевелинг (ХДС) считает, что это неприемлемо: "Допустим, 95% контактов из телефонной книги - это жители города X, а мигрант утверждает, что он бежит из города Y, подвергшись там гонениям. К сожалению, сегодня Федеральное ведомство по делам беженцев не использует этих данных".

Авторы статьи уточняют, что это действие не запрещено нынешним миграционным законодательством. Тем не менее, представители ведомства говорят, что при отказе мигранта предоставить свой мобильный телефон для проверки они не имеют права настаивать на этом.

Внутриполитический эксперт ХДС Вольфганг Босбах настаивает на обязательной проверке контента сотовых телефонов. "Мы не должны позволять въезжать в страну тем, кто не может достоверно подтвердить свою личность и национальную принадлежность. Если мы отказываемся от процедуры обязательного предъявления документа, удостоверяющего личность, по причинам гуманитарного характера и не имеем возможности проверить личность въезжающего на основании других достоверных документов, по крайней мере мы должны иметь возможность проверить данные мобильного телефона", - сказал он.

Между тем государственные ведомства в ходе миграционного кризиса уже устранили некоторые недочеты при регистрации мигрантов. "Это касается, в первую очередь, сохранения в базе данных фотографий, отпечатков пальцев и информации о родном языке всех тех, кто претендует на получение статуса беженца", - говорится в статье. Еще одним прогрессивным моментом авторы публикации называют корректировки в законе об обмене данными и начавшуюся с февраля 2016 года выдачу всем претендентам на статус беженца удостоверений, в которых содержатся идентификационный номер, информация о личности, дате рождения и месте жительства, а также отпечатки пальцев.

Правда, нет гарантий, что указанная мигрантом информация о своей личности соответствует действительности. По словам представителей Федерального ведомства по делам беженцев, она может быть проверена "сотрудниками МИД, посольств в иностранных государствах или при помощи контактных лиц мигрантов на местах", передает издание.