Светлана Алексиевич: "Они облизывают сапоги власти"

Как при советской власти, "набирают обороты окопные баталии", пишет журналистка Die Welt Юлия Смирнова: известные писатели покидают ряды Русского ПЕН-центра и выражают протест против действий этой писательской правозащитной организации.

"Представители российской интеллигенции, заставшие советские времена, еще хорошо помнят, как деятели искусств и объединявшие их организации страдали от произвола властей и цензуры. К примеру, травля Бориса Пастернака - одна из постыднейших глав в истории советского Союза писателей. После того как писатель был удостоен Нобелевской премии за "Доктора Живаго", он был исключен из Союза писателей и обвинен коллегами в предательстве", - напоминает Смирнова.

"Сегодня политический скандал расколол Русский ПЕН-центр. На бумаге эта писательская правозащитная организация верна целям Международного ПЕН-центра: она должна выступать против подавления свободы слова и вступаться за преследуемых писателей. Но сейчас известные писатели, журналисты и поэты объявили, что Русский ПЕН-центр действует вразрез с провозглашенными принципами, и покинули его ряды", - говорится в статье.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обвинила Русский ПЕН в том, что он "облизывает сапоги власти", и в знак протеста вышла из организации. К настоящему моменту от членства в ПЕН-центре отказались более 30 авторов: среди них писатель Владимир Сорокин, поэт Лев Рубинштейн и популярный в России автор детективных романов Борис Акунин, передает Смирнова.

"Разногласия будоражили организацию давно - своего апогея внутренний конфликт достиг после скандала, разразившегося в декабре прошлого года. Более 60 членов Русского ПЕН-центра подписали открытое письмо, адресованное президенту Путину, в котором они выступали за помилование украинского режиссера Олега Сенцова", - напоминает журналистка.

Сенцов был задержан в своем родном Симферополе вскоре после аннексии Крыма и приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в "терроризме". На суде он рассказал о пытках, которые применялись к нему со стороны сотрудников российских спецслужб. Десятки известных режиссеров, в том числе Анджей Вайда, выступили в поддержку освобождения Сенцова, говорится в статье.

Руководство Русского ПЕН-центра при этом предпочло дистанцироваться от открытого письма своих членов. Руководство сообщило, что обеспокоено судьбой Сенцова и просит смягчить условия заключения, - о помиловании речи не шло, замечает автор публикации. Вместе с тем Русский ПЕН-центра заявил следующее: "Мы не хотим и не будем защищать только "избранных", только тех, на кого нам пытаются указать отечественные или зарубежные деструктивные политические силы". Свой протест в связи с этим заявлением выразил российский журналист и издатель Сергей Пархоменко, после чего был исключен из рядов организации якобы в связи с провокационной деятельностью и стремлением превратить писательскую организацию в оппозиционную политическую партию.

Американский ПЕН-центр выразил поддержку покинувшим Русский ПЕН авторам, говорится в статье.

В руководстве Русского ПЕН-центра неожиданно объявили о том, что Светлана Алексиевич никогда не была членом организации - Пархоменко, со своей стороны, опубликовал линки заархивированных веб-сайтов ПЕН-центра, где можно обнаружить списки, в которых писательница неоднократно фигурирует в качестве члена. Теперь ее фамилия исчезла из списков от 2014 и 2015 годов, информирует Смирнова.