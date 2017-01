18 января 2017 г. Лиз Слай | The Washington Post Иран против участия США в организованных Россией переговорах о мире в Сирии "Как сообщил во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, Тегеран возражает против участия Соединенных Штатов в организованных Россией переговорах о мире в Сирии, которые должны начаться в Казахстане на следующей неделе", - передает Лиз Слай в The Washington Post. Его заявление противоречит обещаниям России и Турции, что администрация Трампа будет приглашена на переговоры, начало которых в Астане намечено на 23 января. Возражения Зарифа также указали на возможность конфликта из-за как минимум одного очага ближневосточной горячей точки между Тегераном и администрацией Трампа, которая постоянно сообщает о своих планах занять гораздо более жесткую позицию в отношении Ирана, чем администрация Обамы. "Мы не приглашали США и возражаем против их присутствия", - сказал Зариф, согласно иранскому Press TV. "Откажется ли Иран участвовать в переговорах, если Соединенные Штаты будут приглашены, пока не ясно. Эти переговоры - часть возглавляемого Россией трехстороннего процесса, в котором участвуют также Турция и Иран. Сегодня эти три страны - самые влиятельные международные игроки на сирийской земле. Процесс направлен на урегулирование в Сирии после провала дипломатии администрации Обамы, - говорится в статье. - Первый раунд предположительно будет скромным событием. Представители сирийских повстанцев встретятся с сирийским правительством, чтобы обсудить практические стороны шаткого перемирия, вступившего в силу 29 декабря, как сказал репортерам в Москве российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Представители приглашенных стран будут присутствовать на переговорах в качестве наблюдателей, а не участников". "Если данная встреча состоится, она станет судьбоносным моментом для сирийского конфликта: вооруженные противники встретятся впервые с начала в 2011 году восстания против президента Башара аль-Асада", - отмечает Слай. Источник: The Washington Post