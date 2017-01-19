Судья экспроприировал акции компании Zed+, которые принадлежат семье Долсет, Хуану Абельо, банку Santander и российским партнерам

Торговая палата Амстердама - орган, которому поручено выносить арбитражное решение по конфликту между семейством Перес Долсет и его российскими партнерами по голландскому холдингу Zed+ - в эту среду лишила всех инвесторов права собственности на акции, сообщает журналист El Confidencial Агустин Марко. При этом она оставила голландского адвоката Петера Вакки на посту администратора холдинга.

Таким образом, Торговая палата показала, что не приняла во внимание задержание Вакки в понедельник в Мадриде, утверждает издание. В Испании Вакки "был обвинен в наказуемой неплатежеспособности, принадлежности к преступной организации и отмывании денег за то, что в споре якобы действовал в пользу российских интересов и препятствовал расследованию вывода денег через некий филиал к родственникам одного российского министра", - утверждает издание. Вакки, освобожденный из-под стражи после допроса, все обвинения категорически отрицает.

Итак, акционеры, которым в общей сложности принадлежат 69% Zed+, теряют контроль над своими акциями. "То же самое происходит с Фридманом, прямым владельцем 5% холдинга через VimpelCom (российская транснациональная компания, оштрафованная на 835 млн долларов за взятки), и с его партнером Ваге Енгибаряном, который контролировал оставшиеся 25% через кипрские фирмы Gelvaser и Bambalia. Именно эти две фирмы начали в Амстердаме так называемый "процесс наведения справок", сочтя, что семья Долсет не выполнила договоренность об отказе от расследования предполагаемых экономических преступлений, совершенных в Москве (оттока 30 млн евро к сыну министра внутренних дел Александру Колокольцеву) взамен на экономическую компенсацию", - говорится в статье.

Этот первый спор кончился отстранением Хавьера Переса Долсета и назначением Вакки. Но партнеры и администратор вступили в противостояние. "Звучат серьезные обвинения, подаются запросы в Антикоррупционную прокуратуру Испании, а подразделение испанской полиции, которое специализируется на восточноевропейской организованной преступности, проводит расследование при участии ЦРУ, ФБР, Комиссии по ценным бумагам США и американской прокуратуры, ведающей борьбой с мошенничествами", - говорится в статье.