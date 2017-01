19 января 2017 г. Редакция | The Guardian Взгляд The Guardian на путинскую Европу: новые "попутчики" "Учитывая все домыслы вокруг российского влияния на европейскую политику, поиск ясности и чувства равновесия представляет собой проблему. Сказать, что путинский режим организовал подъем популистских сил на континенте, будет преувеличением, если не ошибкой", - пишет редакция The Guardian. Крайне правый французский "Национальный фронт" был создан в 1972 году. Австрийская националистическая "Партия свободы" добилась первого успеха на выборах в 2000-м. "Не все европейские популисты занимают пропутинские позиции: правящая националистическая партия Польши "Право и справедливость" решительно критикует его. Но это не означает, что путинский режим не культивировал радикальные маргинальные организации в Европе, и некоторые аплодируют ему в ответ", - рассуждают авторы. Сейчас Кремль не руководит сетью "товарищеских" партий в Европе, как это было во времена холодной войны, отмечает издание. В последние годы поворот Путина к жесткому национализму и ультраконсервативным слоганам породнил его с крайне правыми европейскими организациями, которые разделяют подобные взгляды. Но также ясно, что у него есть сторонники среди некоторых крайне левых Европы по причинам, которые имеют мало общего с культурной близостью, но указывают на подъем антизападных настроений, говорится в статье. "Москва, безусловно, обратила себе на пользу рост европейских движений, восхищающихся авторитарными лидерами, считающих ислам и иммиграцию угрозой, сопротивляющихся культурной либерализации и приравнивающих экономическую интеграцию к разрушению национального суверенитета", - пишет The Guardian. "Путин, возможно, получает удовольствие от того, что его считают разрушителем либеральной демократии, и хотел бы стать очевидцем распада ЕС, но это не помогает скрыть противоречия между поддерживающими его организациями в Европе, которые называют его либо поборником национализма, героем антиистеблишмента или долгожданным противником руководимого США глобального порядка", - отмечает издание. Источник: The Guardian