Если ЕС хочет выжить после "Брекзита", ему нужно построить более близкие отношения с Россией

"Как может "Брекзит" пойти на пользу Европе?" - спрашивает на страницах The Independent главный экономический комментатор издания Хэмиш Мак-Рай.

"Лучший довод, который я видел, был приведен еще в августе в докладе института BREUGEL в Брюсселе - одной из ведущих исследовательских групп континента", - пишет эксперт.

В докладе, составленном пятью авторами из разных европейских стран, говорится: "Мы предлагаем новую форму сотрудничества - континентальное партнерство. Великобритания захочет получить определенный контроль над движением кадров, а также оставить позади надгосударственное принятие решений Евросоюзом. Предлагаемое континентальное партнерство будет предусматривать участие в движении товаров, услуг, капитала и в некотором временном движении кадров, а кроме того, в новой системе межправительственного принятия решений и обеспечения исполнения общих правил ради защиты однородности этого глубоко интегрированного рынка. Великобритания будет иметь право голоса в сфере политики ЕС, однако высший официальный авторитет сохранится за ЕС. В результате образуется Европа, состоящая из внутреннего круга (ЕС), отличающегося глубокой и политической интеграцией, и внешнего круга, с меньшим уровнем интеграции".

Мак-Рай признает, что данная схема может не сработать, однако убежден, что нынешняя модель Европы неизбежно изменится.

"Для Европы наверняка стратегически важен вопрос, как вписать Россию в эту систему вместо того, чтобы оставить ее сердитым соседом, который ведет себя разрушительно и угрожает восточным флангам ЕС. Идея внешнего круга может быть моделью для взаимодействия не только с Великобританией, но и с Россией, каким бы маловероятным это ни казалось при ее нынешнем руководстве. Предоставление России слова в сфере политики ЕС может выглядеть немыслимым, однако год назад для большинства людей была немыслима идея о выходе Великобритании из ЕС", - говорится в статье.

"В докладе BREUGEL, - пишет автор, - нет таких далеко идущих выводов, только предположение, что описанная там модель применима для Турции и Украины. Но представьте себе приз: Россия, с которой Европа может сотрудничать, вместо России, рычащей на европейской границе".