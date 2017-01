19 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня ЕС боится кибератак Москвы, но думает над новыми отношениями О риске вмешательства хакеров в избирательные кампании в Европе заявляют вице-президент США Джо Байден, генсек НАТО Столтенберг и министр обороны Германии. The Guardian анализирует подъем популистских, "пропутинских" сил в Европе. The Independent советует ЕС после "Брекзита" выстроить "внешний круг взаимодействия" не только с Британией, но и Россией - чтобы последняя перестала "рычать на европейской границе". Вице-президент США Джо Байден, выступая с прощальной речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвал Россию при Владимире Путине угрозой существующему западному либеральному порядку, сообщает Sueddeutsche Zeitung. По его словам, Россия "возглавляет движение, которое имеет целью дестабилизировать Европу". "Мы наблюдаем агрессии против соседних государств, мы видим пропаганду и кампании дезинформации. Нам следует ожидать, что Россия будет вмешиваться в выборы в европейских странах в текущем году", - заявил Байден, напомнив, что в 2017 году выборы пройдут в Германии, Франции и Нидерландах. В беседе с Die Welt генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил серьезную озабоченность в связи с возросшим числом хакерских атак на страны альянса. "В прошлом году на сервера ведомств стран-членов НАТО фиксировалось в среднем 500 опасных кибератак в месяц, требовавших вмешательства наших экспертов. Это на 60% больше, чем в 2015 году. Большинство хакерских взломов было совершено не частными лицами, а по заказу государственных ведомств третьих стран", - сказал Столтенберг. Кибератаки могут поставить под удар не только инфраструктуру, но и обороноспособность стран альянса. "Сегодня координация военной активности основывается на цифровой передаче данных", - сказал генсек. Кибератаки, заявил он, могут привести к реализации статьи 5 Устава НАТО. Бывший премьер-министр Норвегии Столтенберг также обеспокоен возможным вмешательством в ход выборов. НАТО предлагает в помощь своим членам кризисные команды, которые окажут поддержку в защите сетей, сообщил генсек. "Министр обороны Германии выступает за "Европейский союз обороны" перед лицом риска дестабилизации, исходящего от России", - пишет журналистка Le Monde Сильвия Кауфман, предваряя интервью Урсулы фон дер Ляйен. "Я думаю, что пришло время для Европы определить свою роль и усилить свою полезность одновременно в качестве сильной европейской опоры в рамках НАТО и в качестве "Европейского союза обороны". Этот Союз должен стать дополнением к НАТО, поскольку НАТО располагает статьей 5, это сильная статья - и уникальная в своей нацеленности на оборону нашей общей территории", - сказала министр обороны. "Не нужно ходить вокруг да около. Надо прямо сказать России: мы прекрасно видим, что она не заинтересована в сильной и стабильной Европе. (...) Однако для нашего общего будущего и особенно для борьбы с нашими общими внешними врагами нам будет куда лучше установить позитивные отношения", - уверена министр. "Попытки по дестабилизации представляют собой угрозу для выборов в Европе?" - спросила журналистка. "Мы констатируем наличие попыток по дестабилизации, направленных на ослабление демократических институтов, будь то через стратегические коммуникации, "боты", троллей, фейковые новости или пробуждение недоверия, - сказала фон дер Ляйен. - Речь идет о попытках манипулирования общественным мнением, которые в определенном смысле противопоставляют машину человеку с целью произвести общественное мнение с помощью алгоритмов. Мы нацелены на разрушение подобной системы". "Мы не хотим, чтобы наши споры были срежиссированы, - подчеркнула она. - Оглянувшись назад, мы осознаем, что проблемы, с которыми мы столкнулись за последние три года - с начала украинского кризиса и гибридной войны - входили в задачи тех же попыток по дестабилизации". "Учитывая все домыслы вокруг российского влияния на европейскую политику, поиск ясности и чувства равновесия представляет собой проблему, - говорится в редакционной статье The Guardian. - Сказать, что путинский режим организовал подъем популистских сил на континенте, будет преувеличением". Французский "Национальный фронт" был создан в 1972 году, австрийская националистическая "Партия свободы" добилась первого успеха в 2000-м. "Не все европейские популисты занимают пропутинские позиции: польская "Право и справедливость" решительно критикует его. Но это не означает, что путинский режим не культивировал радикальные маргинальные организации в Европе, и некоторые аплодируют ему в ответ", - рассуждают авторы. Поворот Путина к жесткому национализму и ультраконсервативным слоганам породнил его с крайне правыми европейскими организациями, но у него есть сторонники и среди крайне левых - их роднят скорее антизападные настроения, говорится в статье. "Москва обратила себе на пользу рост европейских движений, восхищающихся авторитарными лидерами, считающих ислам и иммиграцию угрозой, сопротивляющихся культурной либерализации и приравнивающих экономическую интеграцию к разрушению национального суверенитета", - пишет The Guardian. "Путин, возможно, получает удовольствие от того, что его считают разрушителем либеральной демократии, и хотел бы стать очевидцем распада ЕС", - говорится в статье. Но его "попутчики" в Европе видят в нем кто поборника национализма, кто героя антиистеблишмента, кто долгожданного противника руководимого США глобального порядка, отмечает издание. "Как может "Брекзит" пойти на пользу Европе?" - пишет экономический обозреватель The Independent Хэмиш Мак-Рай. "Лучший довод, который я видел, был приведен еще в августе в докладе института BREUGEL в Брюсселе", - сообщает он. Пять авторов из разных европейских стран предлагают "новую форму сотрудничества - континентальное партнерство": им видится "Европа, состоящая из внутреннего круга (ЕС), отличающегося глубокой и политической интеграцией, и внешнего круга, с меньшим уровнем интеграции". "Для Европы наверняка стратегически важен вопрос, как вписать Россию в эту систему вместо того, чтобы оставить ее сердитым соседом, который ведет себя разрушительно и угрожает восточным флангам ЕС, - говорится в статье. - Идея внешнего круга может быть моделью для взаимодействия не только с Великобританией, но и с Россией, каким бы маловероятным это ни казалось при ее нынешнем руководстве". "В докладе BREUGEL, - пишет автор, - нет таких далеко идущих выводов, только предположение, что описанная модель применима для Турции и Украины. Но представьте себе приз: Россия, с которой Европа может сотрудничать, вместо России, рычащей на европейской границе".