Ветераны Донбасса по-прежнему мечтают о Великой России

Ветераны этой войны с российской стороны, перевязывая свои раны, по-прежнему мечтают присоединить к России Донбасс, восточный регион Украины. Репортаж из Москвы, где находится их ассоциация, публикует Бенжамен Кенель во французской газете La Croix.

"Союз добровольцев Донбасса" находится в торце дома, расположенного в самом центре Москвы, в него входят 10 тыс. членов из числа 50 тыс. добровольцев, отправившихся начиная с февраля 2014 года в этот регион Украины, говорится в статье.

"Мы предлагаем помощь этим людям, которым из-за болезней и осложнений часто трудно адаптироваться к нормальной жизни", - поясняет Роман Леньшин. Сам он бывший командир батальона в 2 тыс. человек в Донбассе, теперь он руководит этой ассоциацией.

"Сначала я приехал для оказания гуманитарной помощи. Но когда я понял, что там украинские фашисты сжигают наших русских братьев, то взял в руки оружие", - рассказывает 40-летний Роман Леньшин.

"Созданная в августе 2015 года ассоциация направляет и поддерживает добровольцев, вернувшихся с фронта, часто раненых и покалеченных. Она предоставляет протезы и инвалидные кресла, порой сопровождает вдов и сирот. Борьба с депрессией и алкоголизмом - одно из приоритетных направлений", - пишет Кенель.

"Ассоциация помогает российским добровольцам, но также и украинским бойцам, уроженцам регионов, контролируемых Киевом, которые не хотят и не могут вернуться к себе домой и оказываются беженцами в России", - говорится в статье.

"Мы не сепаратисты, не бандиты! Мы защищали свои конституционные права после государственного переворота в Киеве", - говорит 51-летний Ярослав Пономарев, уроженец Славянска.

В "Союзе добровольцев Донбасса" уверяют, что рассчитывают только на частные пожертвования. "Никаких денег от Кремля", - заявляет директор Роман Леньшин. Тем не менее, Александр Бородай, председатель ассоциации, признается: "Нам помогают руководители крупных государственных корпораций". Например, таких, как "Газпром" и "Роснефть", гигантов, контролируемых государством? Александр Бородай уклоняется от ответа, передает автор репортажа.

"Поддерживает ли он тесные связи с Кремлем? Остается неясным. Он уверяет, что никогда не встречался с президентом Владимиром Путиным, но признает, что поддерживает "прямые контакты, вчера в Донбассе, сегодня в Москве с Владиславом Сурковым".

"Как многие другие деятели, 44-летний Александр Бородай оказался затронут западными санкциями, ему запрещен въезд на территорию Евросоюза. Он российский военный журналист и политолог, бывший замдиректора ФСБ по информационной политике, участвовал в украинском кризисе с осени 2013 года и в мае 2014 года оказался премьер-министром самопровозглашенной "Донецкой народной республики", - говорится в статье.

"В Донбассе я делал то, что должен был делать. Я там не был с ноября 2014 года. Но если Киев хочет войны, я туда вернусь", - резко сказал Александр Бородай.

Минские соглашения? "Они существуют. Но я против соглашения с врагом". Украинское государство? "Нелепость!" Планы по воссоединению России с "Новороссией", включая украинские регионы, такие как Донбасс? "Кремль больше не говорит об этом в силу сложившейся ситуации. Но я не потерял надежду. Это воссоединение остается нашей целью", - приводит ответы Александра Бородая автор репортажа.

"Союз добровольцев Донбасса" появился благодаря определенному менталитету, основанному на следующих декларациях: "Украинская нация не имеет истории. Она обречена на провал. Киевский режим в конце концов рухнет, как замок на песке. Мы хотим союза с Россией, а не с Брюсселем". На этом настаивает Ярослав Пономарев. Ассоциация претендует на наличие 10 тыс. добровольцев, "всегда готовых снова ринуться в бой", предупреждает Роман Леньшин, всячески уверяя, что он больше не занимается вербовкой, говорится в репортаже.