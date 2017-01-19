В Европе "атаковано наше открытое общество"

"Министр обороны Германии выступает за "Европейский союз обороны" перед лицом риска дестабилизации, исходящего от России", - пишет журналистка Le Monde Сильвия Кауфман. В интервью Le Monde Урсула фон дер Ляйен, которая принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечает Дональду Трампу и выражает беспокойство российскими попытками по дестабилизации Европы.

"Дональд Трамп считает НАТО "устаревшей" организацией. Что вы об этом думаете?"- спросила Кауфман.

"НАТО имеет почти 70-летний опыт, и за последние три года приложило немало усилий по модернизации. Важно отметить, что НАТО - это не только военный альянс; это организация, основанная на нашей битве за свободу, демократию и права человека. И эти ценности, наши общие ценности, сейчас актуальны как никогда", - ответила собеседница издания.

"Германии и Евросоюзу отведена особая роль?"

"Мне представляется нормальным, что Европа принимает на себя больше ответственности и берет на себя расходы за свою часть бремени. (...) Но, когда я говорю "свою часть", я думаю, что пришло время для Европы определить свою роль и усилить свою полезность одновременно в качестве сильной европейской опоры в рамках НАТО и в качестве "Европейского союза обороны". Этот Союз должен стать дополнением к НАТО, поскольку НАТО располагает статьей 5, это сильная статья - и уникальная в своей нацеленности на оборону нашей общей территории", - сказала министр обороны.

"Не является ли это невыполнимым в момент, когда Европа должна справиться с "Брекзитом" и с несколькими важнейшими национальными выборами, в частности во Франции и Германии?" - спросила интервьюер.

"Надо усиливать Европу для решения больших проблем, которые не могут быть решены одной страной, таких как управление миграционными потоками из Африки. Другие дела могут быть оставлены в сфере национальных полномочий", - ответила фон дер Ляйен.

"Речи Трампа и Путина о будущем Европы во многом сходны. Вас это беспокоит?"- спросила интервьюер.

"Не нужно ходить вокруг да около. Надо прямо сказать России: мы прекрасно видим, что она не заинтересована в сильной и стабильной Европе. Мы убеждены, что сильная Европа и устойчивый диалог с Россией отвечают интересам наших соседей. Однако для нашего общего будущего и особенно для борьбы с нашими общими внешними врагами нам будет куда лучше установить позитивные отношения, нежели действовать методом устрашения и демонстрации силы", - уверена министр.

"Попытки по дестабилизации представляют собой угрозу для хода выборов?" - спросила журналистка.

"Мы констатируем наличие попыток по дестабилизации, направленных на ослабление демократических институтов, будь то через стратегические коммуникации, "боты", троллей, фейковые новости или пробуждение недоверия, - утверждает фон дер Ляйен. - Речь идет о попытках манипулирования общественным мнением, которые в определенном смысле противопоставляют машину человеку с целью произвести общественное мнение с помощью алгоритмов. Мы нацелены на разрушение подобной системы".

"Это также вызов для СМИ: мы дорожим установлением свободного диалога, открытого и допускающего дискуссию, потому что это центральный аспект нашей демократии, мы не хотим, чтобы наши споры были срежиссированы. Оглянувшись назад, мы осознаем, что проблемы, с которыми мы столкнулись за последние три года - с начала украинского кризиса и гибридной войны - входили в задачи тех же попыток по дестабилизации", - сказала собеседница издания.

"Сближение Турции и России представляет собой проблему для НАТО?"

"Турция является членом НАТО, и, несмотря на наши расхождения во взглядах, это позитивный участник по решению наших общих вопросов, таких как прием беженцев. Усилия России, Ирана и Турции, нацеленные на установление, совместно с режимом, прочного мира в Сирии, не увенчались успехом. Стремление привлечь других участников в эту игру может расцениваться как шаг в правильном направлении. Если вы хотите мира, следует присоединить всех участников - конечно за исключением террористов", - ответила фон дер Ляйен.