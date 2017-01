19 января 2017 г. Фархад Манджу | The New York Times Подчистка магазинов приложений - упрощение правительственной цензуры "В мире появилась новая форма цифровой цензуры, которая может положить начало кое-чему сокрушительному", - сообщает Фархад Манджу в The New York Times. "В последние несколько недель китайское правительство вынудило Apple удалить приложения The New York Times из китайской версии App Store. Затем российское правительство добилось того, чтобы Apple и Google удалили приложения для профессиональной социальной сети LinkedIn после того, как она отказалась переместить свои данные о российских гражданах в страну их проживания. И наконец, на прошлой неделе китайский контрольно-надзорный орган распорядился, чтобы магазины приложений, действующие в стране, зарегистрировались в правительстве. Очевидно, за этим последуют более широкие ограничения для мест продажи приложений, - говорится в статье. - Эти шаги могут показаться постепенными и пока не вызывающими тревоги. Китай всегда ограничивал всемирную паутину, а Россия - не твердыня свободы слова. Так что же опасного в блокировании приложений?" "Вот что: это более эффективная форма цензуры", - утверждает Манджу. "Блокировка веб-сайта - все равно что попытка преградить путь множеству грузовиков, доставляющих запрещенную книгу. Это требует инфраструктуры из технических инструментов (вроде китайской "Великой огненной стены"), и предприимчивые пользователи часто могут найти обходной путь. Напротив, удалить приложение из магазина - все равно что остановить печатный станок еще до публикации книги. Если приложения нет в магазине приложений, действующем в стране, оно фактически не существует. Это цензура почти исчерпывающая и почти неизбежная, - сообщает журналист. - Однако это еще не конец истории. Изъятие приложений обнажает более глубокий изъян нашей современной архитектуры коммуникаций. Это централизация информации, глупыш". "По сравнению с прежними формами распространения программ приложения, загруженные из электронных магазинов, более удобны для пользователей и зачастую более защищены от вредоносных программ. Они приносят больше дохода своим создателям. Однако сейчас есть риск, что они, как и многое другое расположенное в сети, будут подкреплять механизмы центрального контроля. В большинстве стран магазины приложений Apple и Google - единственные места, в которых можно найти программы для устройств с соответствующими операционными системами. (В Китае больше выбор магазинов приложений для Android, a у Google там нет магазина), - говорится в статье. - Первые энтузиасты интернета считали его волшебным инструментом для освобождения людей от ограничений свободы слова. Легкость, с которой можно изымать приложения, показывает, что, если мы позволим, интернет может превратиться в нечто обратное - одну из самых эффективных удавок для коммуникации за всю историю мира". Источник: The New York Times