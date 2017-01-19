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19 января 2017 г.
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19 января 2017 г.

Бастиан Бринкманн | Süddeutsche Zeitung

Байден предупредил о российском вмешательстве в немецкий выборный процесс

Уходящий вице-президент США Джо Байден, выступая с прощальной речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвал Россию при Владимире Путине угрозой существующему западному либеральному порядку, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

По его словам, Россия "возглавляет движение, которое имеет целью дестабилизировать Европу".

"Мы наблюдаем агрессии против соседних государств, мы видим пропаганду и кампании дезинформации. Нам следует ожидать, что Россия будет вмешиваться в выборы в европейских странах в текущем году", - заявил Байден, напомнив, что в 2017 году выборы пройдут в Германии, Франции и Нидерландах. "Цель [России] - разрушить либеральный мировой порядок", - добавил он.

Также Байден отметил, что он и дальше будет принимать участие в политической жизни для защиты западного общества: "Я буду использовать свое право голоса ради трансатлантического будущего, так как от этого зависит будущее моих детей и внуков".

Источник: Süddeutsche Zeitung


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