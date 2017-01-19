Властная вертикаль

Исаакиевский собор, одна из главнейших достопримечательностей Санкт-Петербурга и его символ, - это сакральное строение с огромным золотым куполом высотой 101 метр. За прошлый год знаменитый собор посетили 2,4 млн человек. "Казалось бы, о чем тут можно спорить? Но спор все же произошел, и начался он в конце декабря", - пишет обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Франк Ниенгуйзен о планах петербургских властей передать находящийся в государственной собственности Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви на 49 лет. Собор и в дальнейшем будет принадлежать государству, а городские власти продолжат выделять средства на его реставрацию.

Тем не менее, Президиум Союза музеев России предупредил в довольно решительном письме, что передача собора РПЦ может привести к "уничтожению одного из самых успешных российских музеев", и напомнил, что в годы Великой Отечественной войны в соборе было спасено более 120 тыс. экспонатов из царских дворцов Петергофа и Павловска: мебель, картины, другие произведения искусства. Во время блокады Ленинграда десятки сотрудников разных музеев жили в подвалах собора, защищая культурное наследие для будущих поколений в "трудных условиях", говорится в документе.

Как пишет журналист, это означает, что "Союз не верит в то, что РПЦ сможет справиться с музейными функциями". К примеру, директор собора Николай Буров заявил газете "Московский комсомолец", что церковь, вероятно, уберет маятник Фуко из храма. Он совершенно не уверен, что "произойдет с экспонатами, которые не имеют отношения к церкви". На две ежедневные церковные службы, как отметили в Союзе музеев, "не приходит и 30 человек - меньше 1% от общего числа посетителей".

Как бы то ни было, все это не просто "хватательный рефлекс" музейного сообщества, опасающегося по поводу будущего собора-музея и, вероятно, своего влияния, комментирует автор. Эта борьба может обозначать противостояние тому, что РПЦ в последнее время значительно расширила свое влияние - причем в тесном сотрудничестве с российским государством. "Эта властная вертикаль нравится не всем россиянам", - пишет Ниенгуйзен.

Сейчас на интернет-форумах активно обсуждается, почему вопрос о том, кто будет хозяйничать в Исаакиевском соборе, не был передан на решение народу. Но сторонники решения властей напоминают о принятом в 2010 году еще президентом Медведевым законе о передаче церквей РПЦ. "Многих церквей, а не только Исаакиевского собора - хотя он сияет больше всех остальных", - добавляет автор.