Лондон может получить новые проблемы из Шотландии

Так называемый жесткий вариант "Брекзита", за который высказалась британская премьер-министр Тереза Мэй, стал бы "экономической катастрофой" для Великобритании и, прежде всего, Шотландии, которая в прошлом году голосовала против выхода Великобритании из ЕС. В результате глава шотландского правительства Никола Старджен заявила, что Шотландия не поддерживает планы премьера Мэй, сообщает швейцарская газета Tagesanzeiger. По словам Старджен, правительство в Лондоне "не может исключить Шотландию из Евросоюза или единого европейского рынка, (...) не учитывая желание Шотландии выбирать между этим и другим будущим".

Старджен, как говорится далее, уже упомянула о новом референдуме по поводу отделения Шотландии от Соединенного Королевства. Некоторые СМИ цитируют слова Старджен о том, что якобы "после речи Мэй о "Брекзите" новый референдум о независимости стал более вероятным".

Более того, незадолго до Рождества глава шотландского правительства представила документ под названием Scotland's Place in Europe ("Место Шотландии в Европе"). И тогда Старджен дала ясно понять, что "вариант обретения независимости должен остаться возможным ради сохранения европейского статуса Шотландии, если окажется, что иным способом интересы Шотландии защитить не удастся". По словам политика, доступ к единому европейскому рынку "имеет решающее значение для будущего благосостояния Шотландии".

По мнению партии Старджен - Шотландской национальной партии, Шотландия могла бы взаимодействовать с Евросоюзом по модели Норвегии, а именно - "сохранить свободную торговлю с партнерами". Но эта идея не находит поддержки в британском правительстве, не предусматривающем никаких специальных условий для Шотландии после "Брекзита", добавляет Tagesanzeiger.