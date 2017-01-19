Китай заманивает в свой "клуб отверженных"

Китай объявляет непримиримую войну торговым препонам и запретительным пошлинам. Тот, кто хочет впредь работать в условиях свободной торговли, может рассчитывать на сотрудничество с Китаем - конечно, при соблюдении определенных условий, пишет в Die Welt Олаф Герземанн.

Председатель КНР не мог упустить подвернувшуюся возможность: выступая во вторник с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Си Цзиньпин "сделал ставку на демонстрацию силы", пишет автор. "Послание выглядит следующим образом: пусть Америка, Великобритания, Франция или Германия выступают против глобализации и свободной торговли - мы выступаем за", - говорится в статье.

"Конечно, в этом есть доля лицемерия: Китай вовсе не хочет отказываться от контроля над рыночными силами. Однако адресаты этого месседжа находятся не в Вашингтоне или Брюсселе, а скорее в столицах других развивающихся стран", - замечает Герземанн.

"Если вас где-то отвергли, если перед вами встают стены в виде ответных пошлин, приходите к нам, - так, по мнению автора статьи, следует трактовать посыл КНР. - И у Пекина уже есть конкретный проект: это Всестороннее региональное экономическое партнерство (RCEP) - соглашение о зоне свободной торговли, включающее Австралию и Новую Зеландию, Индию и всю Восточную Азию". RCEP является альтернативой Транстихоокеанскому экономическому партнерству (TPP) - детищу Обамы (проект, видимо, будет свернут при Трампе, замечает автор).

"Значимость китайского проекта переоценить невозможно: в регионе с самыми высокими темпами роста представители госкапитализма из Поднебесной попробуют себя в роли мотора экономического сотрудничества и интеграции. Конечно, принять участие в проекте могут и европейцы - на определенных условиях, которые будут не в последнюю очередь диктовать сами китайцы", - пишет Герземанн, добавляя, что при Цзиньпине Пекин как никогда откровенно демонстрирует свои претензии на власть.