Генсек НАТО: "Кибератаки могут привести к реализации статьи 5 Устава НАТО"

В беседе с Die Welt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил серьезную озабоченность в связи с возросшим числом хакерских атак на страны альянса.

"По нашим актуальным данным, в прошлом году на сервера ведомств стран-членов НАТО фиксировалось в среднем 500 опасных кибератак в месяц, требовавших вмешательства наших экспертов. Это на 60% больше, чем в 2015 году. Большинство хакерских взломов было совершено не частными лицами, а по заказу государственных ведомств третьих стран". По словам Столтенберга, такие выводы были сделаны на основании того, насколько затратными были произведенные хакерские атаки.

Кибератаки представляют потенциальную угрозу, в частности, потому, что могут быть направлены, например, на сектор энергоснабжения или здравоохранения, нанести урон другим стратегически важным объектам инфраструктуры. "Кроме того, они могут поставить под удар обороноспособность стран Североатлантического альянса. Сегодня координация военной активности основывается на цифровой передаче данных", - сказал генсек альянса. Кибератаки, заявил он, могут привести к реализации статьи 5 Устава НАТО, передает издание.

Бывший премьер-министр Норвегии Столтенберг также обеспокоен возможным вмешательством в ход выборов: "В распоряжении НАТО находятся доклады, подготовленные правительствами некоторых стран-членов, в которых высказываются опасения в связи с попытками проведения кибератак в ходе избирательных кампаний с целью подрыва основ демократии". НАТО предлагает в помощь своим членам кризисные команды, которые окажут поддержку в защите сетей, сообщил генсек.

Столтенберг выразил уверенность, что США и впредь будут выступать гарантом безопасности внутри альянса. Комментируя критику Дональда Трампа относительно роли НАТО в антитеррористической борьбе, генсек альянса указал на то, что "НАТО прилагает серьезные усилия в борьбе с международным терроризмом и рассматривает различные варианты увеличения активности в этом направлении. Альянс постоянно меняется, демонстрируя способность подстраиваться под новые реалии. Мир меняется, вместе с ним меняемся и мы - так происходит вот уже 70 лет", - резюмировал Столтеберг.