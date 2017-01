19 января 2017 г. Клив Р.Вутсон-мл. | The Washington Post Большинство экспертов по кибербезопасности опасается российских хакеров, а один говорит: "Смотрите, белка!" "Зажмурьтесь и попытайтесь вообразить самую крупную угрозу для кибербезопасности США, способную в один миг отключить электроснабжение целого мегаполиса", - рекомендует читателям обозреватель The Washington Post Клив Р.Вутсон-мл. "Какой образ возникает перед глазами? Темная комната, где полно иностранных военных, которые уставились в экраны мониторов? Российский президент Владимир Путин (возможно, без рубашки и верхом на лошади)? Подумайте о чем-нибудь более мелкой величины, о чем-нибудь очаровательном. Подумайте о белочках. Но, если вы вообразили Путина верхом на шетландском пони, это пять!" - пишет автор. Эксперт по кибербезопасности Крис Томас с 2015 года следит за сообщениями о "военных кибероперациях" животных в англоязычном мире. Больше всего "атак" совершают белки: Томас насчитал 879 случаев, когда им удавалось спровоцировать проблемы с инфраструктурой. "Если цифры верны, белки не просто побеждают в кибервойне, но и выигрывают ее с разгромным счетом", - заявил Томас, выступая на конвенции американских хакеров Shmoocon 2017. Его доклад назывался: "35 лет кибервойны: белки побеждают". Таким образом Томас пытается развеять мифы о киберугрозах и раскрыть глаза американцам, говорится в статье. В 1987 году из-за "вмешательства" белки компьютерный центр биржи Nasdaq был обесточен на 90 минут, сорвалось 20 млн биржевых операций. "В прошлом году люди совершили скоординированную атаку на электросеть на Украине", - пишет газета. Томас признал в интервью: этот инцидент свидетельствует, что у энергокомпаний и других ключевых отраслей есть слабые места, "нам нужно устранить эти проблемы и выделить определенные ресурсы". "Но нам не следует слишком усердствовать и доходить до доктрины Чейни, - добавил Томас. - Это как терроризм и Ирак. Мы просто с ума сбрендили, пытаясь решить эту отдельную проблему. Я считаю, что мы должны слегка приглушить шумиху, которую устраивают наши "ястребы" кибервойны". Источник: The Washington Post