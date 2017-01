19 января 2017 г. Мэтт Мюррей, Лоренс Норман | The Wall Street Journal Президент Украины уверен, что связи его страны с США сохранятся "Украинский президент Петр Порошенко сказал в среду, что надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в следующем месяце и верит, что и при новой администрации США продолжат поддерживать Украину", - передают Мэтт Мюррей и Лоренс Норман в The Wall Street Journal. "Смотрите, прежде всего, у нас есть крепкая поддержка обеих партий, - сказал Порошенко в интервью The Wall Streer Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе. - Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с Соединенными Штатами будет очень эффективным". "Порошенко планирует поездку в Вашингтон в следующем месяце, - говорится в статье. - По его словам, он надеется увидеться с новым президентом Трампом, с которым поговорил через несколько дней после его неожиданного избрания в ноябре". "Я был бы очень рад этой встрече и думаю, что она была бы эффективна, судя по моему впечатлению от нашего разговора по телефону", - сказал Порошенко. По словам украинского президента, Трамп произвел на него впечатление человека, глубоко заинтересованного происходящим на Украине, и расспросил его о ситуации на востоке страны и в Крыму. Порошенко выразил готовность "работать с любыми лидерами". Он призвал не опасаться смягчения международных антироссийских санкций, но предупредил, что, если оно произойдет, будет опасным для будущей безопасности западных партнеров Украины. "Все знают, что Россия - агрессор. Все знают, что невозможно отменить санкции, не предав европейские ценности, европейские интересы. И это будет опасно не только для Украины, но и для стабильности всей Европы", - заявил Порошенко. Источник: The Wall Street Journal