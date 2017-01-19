Лидер "Альтернативы для Германии": "Бьорн Хеке - бремя для партии"

Фрауке Петри, лидер правых популистов в Германии, дистанцировалась от высказываний своего коллеги по партии, главы фракции АдГ в ландтаге Тюрингии Бьорна Хеке, назвавшего мемориал жертвам Холокоста в Берлине "позором нации", пишет Die Zeit.

Издание приводит заявление Петри, сделанное в беседе с правой газетой Junge Freiheit: "Я говорила еще год назад: Бьорн Хеке стал бременем для партии из-за своих постоянных сумасбродных выходок".

Как напоминает издание, выступая во вторник перед молодежным движением АдГ в Дрездене, Хеке среди прочего заявил, имея в виду мемориал памяти жертв Холокоста в Берлине: "Мы, немцы, стали единственной нацией в мире, водрузившей в сердце своей столицы памятник позора".

Критике подверг заявления Хеке и председатель АдГ в земле Северный Рейн-Вестфалия Маркус Претцель. В интервью Bild политик указал на то, что Хеке "отпугивает умных и критически мыслящих избирателей" от АдГ. "В очередной раз Хеке, демонстрируя крайнюю степень невежества, касается 12-летнего периода истории нашей страны, пересмотр которого не входит в задачу АдГ". Претцелю вторит его коллега по партии Алисе Вайдль, которая считает высказывания Хеке контрпродуктивными и наносящими вред имиджу партии.

При этом вице-председатель АдГ Александр Гауланд встал на сторону Хеке, говорится в статье. "Вопрос о том, должен ли стоять этот мемориал в центре столицы, уже становился предметом дискуссий. Тот факт, что Хеке еще раз поднял эту тему, не является поводом раздувать вокруг этого скандал", - уверен политик. "Бьорн Хеке, - считает Гауланд, - ни в коей мере не подвергал критике саму память о Холокосте".

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер назвал речь Хеке "крайне возмутительной и совершенно неприемлемой". "Эти антисемитские и в высшей степени ксенофобские заявления обнажили истинное лицо АдГ", - заявил Шустер в беседе с Bild. Извинений от Хеке потребовал посол Израиля в Германии Яков Хадас-Хандельсман.

Как отмечает в заключение Die Zeit, представители Левой партии подали иск против Хеке в связи с "разжиганием розни".