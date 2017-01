20 января 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Она встречалась с Дональдом Трампом в московском отеле Ritz (но не для этого!) "В 2013 году давние друзья Трампа и собеседники по вопросам бизнеса в России - миллиардер Арас Агаларов и его сын Эмин, президент и вице-президент компании Crocus Group, работающей в сфере недвижимости, - попросили Юлию Алферову, сообразительную московскую предпринимательницу, которой тогда было 26, помочь в организации трамповского конкурса "Мисс Вселенная", - сообщает Анна Немцова в The Daily Beast. - Если три года назад делом Алферовой было проследить, чтобы красивые фотоснимки мероприятия попали в соцсети, то сегодня, в день инаугурации Трампа как следующего президента Соединенных Штатов, она видит свою миссию в том, чтобы его защищать". "Я уверена, что ни у кого нет никакого видео Трампа с проститутками, что он учел каждую мелкую деталь, когда приехал в Москву, зная, что между нашими странами серьезная напряженность", - утверждает Алферова. "Но что если кто-то шпионил за будущим американским президентом, если какие-нибудь злоумышленники записали компрометирующее видео о Трампе с проститутками в каком-нибудь отеле или комнате за сценой?" - спросила журналистка. Серьезные большие глаза Алферовой на мгновение стали еще больше, но потом она покачала головой: "За это несла бы ответственность охрана Трампа, а не мы". В досье, ставшем достоянием общественности ранее в этом месяце, говорится, что российские спецслужбы собрали компромат для шантажа Трампа, в том числе засняли, как он нанял российских проституток, чтобы они устроили "золотой дождь", "осквернив" кровать в номере московского Ritz-Carlton, где останавливался Обама с супругой. "Трамп останавливался в Ritz, но я не думаю, что он мог инсценировать такое шоу, и я определенно не спала с Трампом в Ritz", - сказала Немцовой журналистка и светская дива Ксения Соколова, регулярно посещающая тренажерный зал Ritz-Carlton. Станислав Белковский, политтехнолог, ведущий на телеканале "Дождь", не согласился: "Местные проститутки говорят, что история про оргию с "золотым дождем" правдива", - передает Немцова. Для Алферовой эти обвинения не имеют смысла. Она лелеет свои воспоминания о дне, проведенном с Трампом, когда она отвечала за то, чтобы более 80 участниц конкурса "Мисс Вселенная", а также тысячи западных и российских гостей чувствовали себя в Москве защищенными и довольными. "Она без раздумий встала на защиту репутации нового американского президента", - говорится в статье. "Я видела, что Трамп заботится о малейшей детали. Он один из тех мировых лидеров, кто анализирует каждый шаг заранее", - сказала она. "В тот самый день Трамп дал интервью CNN. Один из первых вопросов был о повсеместной дискриминации ЛГБТ в России. "Мы не знали, что там такая противоречивая ситуация, возможно, должны были знать, но не знали", - ответил Трамп, опровергая убежденность Алферовой, что он все знал и рассчитал", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast