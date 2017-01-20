Министр иностранных дел Австрии: "Мир на нашем континенте возможен только при участии России"

Глава австрийского внешнеполитического ведомства Себастиан Курц в интервью Die Presse призывает спокойно относиться к началу эры Дональда Трампа. По его словам, разрядка напряженности между США и Россией может оказать позитивный эффект и на всю Европу.

"Каждый президент США расставляет собственные акценты. Сама по себе смена хозяина Белого дома с демократа на республиканца принесет перемены - не говоря уж о том, что этот республиканец - Дональд Трамп. И тем не менее, нет смысла бесконечно ломать голову над каждой его предвыборной сентенцией. О президенте Трампе надо будет судить по его действиям", - уверен Курц.

Министр исходит из того, что "в вопросах внутренней и внешней политики Трамп сделает ставку на более интенсивную борьбу с терроризмом. Кроме того, я вижу повод надеяться, что разрядка напряженности между Москвой и Вашингтоном может оказать позитивное влияние на Европу".

"Мир на нашем континенте, - подчеркивает глава внешнеполитического ведомства Австрии, - возможен только при участии России, он недостижим в борьбе с ней. Я считаю необходимым, чтобы ЕС независимо от Вашингтона шел навстречу России".

По поводу формирования единой европейской армии Себастиан Курц выразил сомнение, "возможно ли создание общеевропейской армии под единым командованием". "Решение относительно отправки военных в Европе принимают политики каждого отдельно взятого государства, - сказал он. - При этом, безусловно, мы должны усилить военное сотрудничество".

Комментируя геополитические последствия российской интервенции в Сирии, Курц указал, что "Россия увеличила свой вес благодаря военной операции в Сирии, став более серьезным игроком на мировой политической арене. Но все это стоило огромных затрат и ухудшения ее собственной экономической ситуации".

Министр подчеркнул, что "Австрия, председательствующая в настоящее время в ОБСЕ, планирует сделать акцент на такой теме, как радикализация (приверженцев ислама. - Прим. ред.), и здесь США и Россия могут работать бок о бок. Кроме того, Россия и Запад совместно с другими игроками в регионе, сев за стол переговоров, могут способствовать решению сирийского конфликта. Военное решение, в реализации которого частично участвует и Россия, ведет к еще большим страданиям и потерям среди мирных жителей".