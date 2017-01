20 января 2017 г. Нил Бакли | Financial Times Российский суд отверг решение Страсбурга по выплатам акционерам ЮКОСа Конституционный суд РФ постановил, что Москва не обязана выплачивать 1,9 млрд евро компенсации, присужденной акционерам ЮКОСа Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), пишет The Financial Times. "Российский суд заявил, что компенсация, присужденная находящимся в Страсбурге трибуналом три года назад, нарушает Конституцию. Решение было принято в рамках первого значительного дела, основанного на законе, принятом в России в 2015 году, который позволяет ей оспаривать решения ЕСПЧ", - сообщает корреспондент Нил Бакли. "Европейская конвенция по правам человека позволяет Совету Европы вводить точно не установленные "меры" против любой страны, которая, по мнению Страсбургского суда, не выполнит его решение или не выплатит компенсацию, поясняет автор. "Российский вердикт стал очередным признаком более непреклонной борьбы Москвы в последние годы с международными решениями, противоречащими ее интересам. Адвокаты-правозащитники заявили, что у России, за исключением последних нескольких лет, был хороший послужной список выполнения решений Страсбургского суда, не отвечающих ее интересам. Закон, позволяющий России приходить к заключению, что подобные решения нарушают ее Конституцию, угрожает закрыть для российских граждан возможность искать правосудия за пределами отечественной правовой системы, что было важно", - пишет Бакли. Источник: Financial Times