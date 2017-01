20 января 2017 г. Джулия Кэрри Вонг | The Guardian Россия угрожает отомстить за "цензуру" Facebook по отношению к RT "Едва ли хоть день проходит без того, чтобы Facebook не оказался в центре цензурного скандала, но последняя суматоха вокруг соцсети-гиганта - временная блокировка страницы российского канала RT - привела к угрозам возмездия со стороны российского государственного цензора", - пишет The Guardian. "RT было запрещено размещение изображений, видео и трансляции на его странице в Facebook примерно в течение 20 часов, возможно в связи с вопросом об авторском праве, возникшим из-за показа RT итоговой пресс-конференции Барака Обамы в среду. Как считает телеканал, он вел трансляцию, пользуясь подпиской на Associated Press, что не нарушало ничьи права", - говорится в статье. "Все возможности владельца страницы теперь восстановлены,- заявил в четверг утром представитель Facebook. - Мы изучаем причины временной блокировки". "Если беспрецедентное давление на RT со стороны американских медиа и соцсетей приведет к ограничению работы российского телеканала, нам придется принять активные ответные меры", - заявил Александр Жаров, глава Роскомнадзора, российского государственного регулятора СМИ. Роскомнадзор имеет обширные полномочия, позволяющие ему подвергать цензуре интернет-контент, отмечает издание, напоминая, что последним примером тому стала сеть LinkedIn. Московский журналист Алексей Ковалев сравнил временное закрытие страницы RT на Facebook с цензурой, с которой сталкиваются независимые СМИ в России, если идут вразрез с линией Кремля: "Они попробовали на вкус собственное лекарство". Источник: The Guardian