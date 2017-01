20 января 2017 г. Стивен Зайчик | Los Angeles Times Эксклюзив: Документальный фильм "Икар" о российском допинге может подлить масла в огонь американо-российских отношений "Когда в мае прошлого года российский разоблачитель Григорий Родченков публично выступил с обвинениями в использовании допинга, он рассказал замечательную историю", - пишет корреспондент The Los Angeles Times Стивен Зайчик. "Долгое время занимавший должность главы антидопинговой программы страны, Родченков признался, что из той же лаборатории, которая должна была уличать нечистых на руку спортсменов, он тайно управлял спонсируемой государством допинговой программой", - говорится в статье. "Однако заявления Родченкова, вероятно, никогда бы не увидели свет, если бы не неожиданное участие Брайана Фогеля, в первый раз снявшего документальное кино и ранее не имевшего никакого отношения к допингу или Олимпийским играм", - отмечает автор публикации. "Почти случайно 42-летний журналист года два тщательно документировал масштаб и глубину предполагаемой российской допинговой программы. Он убедил Родченкова выступить в американских СМИ прошлой весной и сорвать завесу с операции. Он же тайно принял меры, чтобы разоблачитель скрылся в США, когда он будет вынужден бежать из Москвы", - пишет издание. "Когда эта история приняла совершенно иной оборот, я с воодушевлением думал: этот фильм будет в десять раз лучше, чем я когда-либо представлял, - сказал Фогель в телефонном интервью в начале этой недели. - И в то же время иногда я думал: "Черт побери! Это на самом деле страшно". "Когда плод усилий Фогеля - документальный фильм под названием "Икар" - будет впервые представлен в пятницу на кинофестивале "Сандэнс" (американский кинофестиваль независимого кино. - Прим. ред.), он представит перед глазами культурной публики острый геополитический вопрос российского допинга, возможно, дополнительно подлив масла в огонь современных российско-американских отношений", - отмечает автор. Съемки "Икара" начинались невинно, повествует корреспондент. В фильме мы видим Фогеля, желающего рассказать веселую историю, в которой он ставил эксперименты с допингом на себе. Он хотел проверить, какое преимущество допинг фактически дает велогонщикам. "При поддержке со стороны спонсоров и продюсеров документального кино из Нью-Йорка Impact Partners, Фогель заручился помощью американского эксперта по борьбе с допингом Дона Кэтлина в подборе дозы перед любительской гонкой. Затем Кэтлин перенаправил режиссера к Родченкову - российскому спортсмену, ставшему химиком, в московский антидопинговый центр. Именно тогда дело приняло другой поворот", - передает Зайчик. С удивительной откровенностью 58-летний Родченков стал делать признания перед камерой, что он в течение нескольких лет помогал закупать стероиды для своих соотечественников и маскировать последствия, несмотря на то, что одновременно старался усилить допинг-тесты для спортсменов из других стран. "Когда после отчета WADA в ноябре 2015 года Родченков стал таинственной фигурой в центре разрастающегося скандала, создатели "Икара" поняли, во что они ввязались", - отмечает автор. По мере работы над фильмом Родченков говорил, что боится все больше, обеспокоенный реакцией своего правительства. В итоге он бежал в США. Фогель полностью его поддержал, поселив в безопасном доме в Южной Калифорнии. Несколько недель спустя двое из коллег Родченкова умерли при загадочных обстоятельствах. Фогель и продюсеры призвали Родченкова обратиться в The New York Times, сказав, что он будет в безопасности, если станет известен широкой публике, пишет автор. "Подобные разоблачения могут изменить взгляд общественности на ЧМ-2018 года в России и еще больше настроить американцев против России в момент после выборов, когда враждебность уже накалена, - говорится в статье. - В значительно степени это зависит от того, кто купит фильм на "Сандэнс" и как широко он будет демонстрироваться". Источник: Los Angeles Times