Трамп перед лицом Москвы: избегать политического манихейства

Армрестлинг, который противопоставляет Вашингтон и Москву в области киберпространства, может быть понят лишь в свете истории последних двадцати лет, уверен директор Французского института международных отношений (IFRI) Тома Гомар. Его статью публикует Le Figaro.

"Избирательная кампания Трампа, выборы и переходный период отмечены печатью России, то есть бесчестьем для практически всего американского разведывательного сообщества. Для понимания того, что разыгрывается сегодня между российскими и американскими спецслужбами, необходимо вернуться на двадцать лет назад. В 1996 году администрация Клинтона осуществила вмешательство в России, чтобы в последний момент обеспечить переизбрание Бориса Ельцина и избежать возвращения коммунистов к власти", - говорится в статье.

"Тогда же в 1996 году в Москве состоялись первые секретные российско-американские переговоры по киберпространству", - передает автор.

"Двадцать лет спустя США, Китай и Россия ввязались в масштабные оборонительные и наступательные операции в киберпространстве, в которых участвуют, прямо и косвенно, самые разнообразные и разнородные негосударственные участники, промышленные группы и отдельные индивиды, действующие в одиночку или в составе сети. Господство в цифровой сфере и управление данными стали необходимым условием стратегической автономии", - считает Гомар.

"Идеологическая решимость Москвы, подъем ее военной мощи, а также ее инвестиции в цифровой сфере были недооценены и проанализированы по отдельности. Тогда как Россия Владимира Путина сумела извлечь выгоду из американского пренебрежения, чтобы разработать и провести в жизнь интегральную стратегию. Комбинируя различные регистры деятельности, эта стратегия позволила ей достичь психологического влияния на многих западных руководителей, в первом ряду которых отныне фигурирует Дональд Трамп", - продолжает Гомар.

"Было бы абсурдным объяснять победу Дональда Трампа исключительно российскими кибератаками. Доклады всякого рода поддерживают медийную неразбериху, из-за чего теряется из виду главное. Феномен Трампа соответствует глубокой социологической трансформации США и их отношению к миру", - отмечает автор.

"Тем не менее, было бы неосмотрительным освобождать Россию, как и другие державы, от ответственности за операции по дезинформации, направленные на дискредитацию политических режимов противников. В Москве теперь время "управляемого хаоса", то есть фаза сноса западных конструкций и порядка, которая, проходит, в частности, через обесценивание демократических режимов с целью наилучшего оправдания авторитарных режимов", - рассуждает автор.

"Дональд Трамп объявил о курсе на одностороннюю и соглашательскую политику. В ближайшем будущем она может столкнуться с тремя препятствиями. Прежде всего, его первая встреча с Путиным станет объектом всеобъемлющего внимания со стороны СМИ, что вынудит его афишировать результаты, если он хочет выглядеть как президент, исполняющий то, что говорит. Он будет под пристальным надзором со стороны своего собственного разведывательного сообщества, готового интерпретировать всякую уступку как следствие его связей, зависимости, как реальных, так и предполагаемых", - считает Гомар.

Затем Трамп рискует объединить против себя два основных течения, образующих структуру цифровой сферы: это Силиконовая долина, которая бичует продукты реалити-шоу, и военно-цифровой комплекс, который обеспокоен его уязвимостью. И, наконец, Дональду Трампу придется ответить на практике на вопрос Платона: кто следит за следящими? В принципе он сам, только нет уверенности, что это ему удастся надолго, с помощью не всегда уместных твитов", - подытоживает Гомар.