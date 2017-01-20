В Сирии "Исламское государство" возобновляет наступление на Дейр-эз-Зор

"Джихадисты в субботу начали штурмовать самый большой город на востоке Сирии. 80 тыс. гражданских лиц еще живут в подконтрольных правительству кварталах, которые находятся под осадой в течение двух лет", - пишет Люк Матье в Liberation.

"Атаки следуют одна за другой, начиная с субботы. Наступая на нескольких фронтах, "Исламское государство" (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.) пытается захватить Дейр-эз-Зор, самый большой город на востоке Сирии. Джихадисты окружили военный аэропорт и взяли здание электрической компании, расположенное неподалеку", - говорится в статье.

"Дамаск, застигнутый врасплох, послал в подкрепление ополченцев ливанской "Хизбаллы". Российские и сирийские самолеты постоянно наносят удары по позициям ИГИЛ, более тридцати раз только за четверг. Джихадисты жгут покрышки и нефть, чтобы скрыться за дымовой завесой", - передает Матье.

"Это наступление ИГИЛ - самое крупное с тех пор, как джихадистская организация взяла под контроль большую часть провинции Дейр-эз-Зор летом 2014 года. Мобилизованы сотни человек, некоторые пришли из Ракки, центра самопровозглашенного халифата", - продолжает Матье.

"Они воспользовались ослаблением проправительственной системы обороны за последние три месяца. Режим и его союзники тогда сосредоточили свои силы на Алеппо, в северной части Сирии, где они в конце концов отвоевали мятежные кварталы", - говорится в статье.

"Примерно 80 тыс. гражданских лиц все еще живут в анклаве, подконтрольном режиму, где они уже два года находятся под осадой ИГИЛ. "Если ИГИЛ овладеет кварталами, еще находящимися в руках проправительственных сил, там будет бойня", - заявил Омар Абу Дейла, местный общественный деятель. Их положение становится еще более критическим из-за того, что ООН недавно объявила, что сбрасывание гуманитарной помощи приостановлено по причине продолжения боев", - сообщает автор.

"Условия жизни осажденных гражданских лиц за последние два года постоянно ухудшаются, - отмечает Матье. - Более 200 тыс. жителей предпочли сбежать после начала осады, либо по дороге, покупая пропуски у офицеров сирийской армии, либо платя тысячи долларов за то, чтобы быть перевезенными на военном вертолете. Обе эти возможности исключены после начала наступления ИГИЛ".