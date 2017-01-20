Искусство сделки: как Трампу следует обращаться с Россией и Украиной

"Неминуемые изменения в Вашингтоне вызвали множество дискуссий в мировых столицах. В Восточной Европе - регионе, потрясенном войной между Россией и Украиной, - на подъеме и надежды, и опасения, - пишет в Newsweek предприниматель, инвестор и бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев. - Трамп заявил, что только он может заключить такие коммерческие и политические договоренности, которые принесут наибольшее преимущество [США] и осчастливят все стороны. Но какую сделку он планирует с Путиным? Эта сделка наверняка определит порядок вещей в Европе и может покончить с кровавым и неудобным конфликтом между Западом и Россией. Однако чем пожертвуют все стороны, чтобы ее заключить?".

"Любые сделки должны обеспечивать исполнение Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому США, Великобритания и Россия гарантировали Украине территориальную неприкосновенность в обмен на ее неядерный статус. Если не выполняется одна сделка, какие у нас основания ожидать, что устоит другая?" - пишет Пономарев.

"Я глубоко убежден, что главная причина, по которой Путин так популярен в России, - провал либеральных реформ 1990-х. Тогда притворно делали вид, что реформами управляют западные советники, и подавляющее большинство россиян, обнищавших из-за этих изменений, винят в этом Америку. Теперь я наблюдаю тот же процесс на Украине", - сообщает Пономарев, "проводивший много времени в Киеве" с тех пор, как он, единственный из всех депутатов Госдумы, проголосовал против присоединения Крыма.

"Если Запад продолжит свою нынешнюю политику, украинские власть имущие свалят собственную некомпетентность и коррупцию на этих иностранцев, и скорее рано, чем поздно мы увидим какую-нибудь украинскую версию Путина во главе очередной антилиберальной европейской клептократии. Это уже случилось с Молдавией", - говорится в статье.

"Чтобы добиться обратного, Западу следует сделать Украину успешной, доказать преимущество свободного и открытого общества перед государственным капитализмом, и россияне сами уберут Путина из Кремля. Россиянам нужно дать право выбирать и свергать своих президентов и правительства. И если они увидят, что Украине пошли на пользу эти действия, то же самое произойдет и в России, без вмешательства извне, - просто благодаря выбору и убежденности самого российского народа, - считает автор. - Такое же право украинцев должно быть защищено международным сообществом, независимо от того, нравится ли нам их выбор или нет".

"ЕС допустил ошибку, предложив Соглашения об ассоциации Украине, Молдавии и другим странам в качестве замены надлежащей "дорожной карты" к членству, что привело к конфликту с Россией и аннексии Крыма", - говорится в статье.

"Ограниченная международная реакция на этот акт агрессии привела ко вторжению на Донбасс и трагическому уничтожению самолета MH-17. Неспособность Запада принять на себя ответственность за войну на Украине побудила Путина вмешаться в происходящее в Сирии с целью насильно вернуть Америку за стол переговоров, - полагает Пономарев. - Теперь новой администрации в Белом доме нужно осознать необходимость разобраться с причиной этой беды: миру необходимы новые правила игры взамен старых Ялтинских соглашений, заключенных после Второй мировой войны, а не латание дыр на Ближнем Востоке".

"Чтобы добиться такой сделки, Западу нужно пользоваться своими преимуществами и работать над [украинской] экономикой с помощью технологий и инвестиций. Американские коммерческие компании - агенты изменений: их успешное вступление в Восточную Европу - лучший способ прижать Путина и его корешей", - пишет автор.