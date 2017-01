20 января 2017 г. Джон Керри | The New York Times Что мы сделали правильно "Некоторые видят кошмары, куда ни посмотрят, и уверяют, что вся глобальная система разваливается, а положение Америки как мирового лидера стремительно ослабевает", - пишет в статье, опубликованной в The New York Times, действующий госсекретарь США Джон Керри. Он возражает: "Большинство глобальных тенденций по-прежнему нам благоприятствует, а лидерство Америки и ее взаимодействие с другими странами сейчас все так же существенны и эффективны, как когда-либо". На взгляд Керри, это произошло благодаря тому, что Барак Обама возродил и применил активную дипломатию как первостепенный инструмент внешней политики США. По словам Керри, прежде всего об этом свидетельствует кампания США против "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Прим. ред.). "Вместо тогочтобы поспешно начать одностороннюю войну, мы потихоньку помогли Ираку сформировать новое, более инклюзивное правительство, а затем создали коалицию 68 стран в поддержку возрожденных вооруженных сил Ирака, курдских "пешмерга" и других местных партнеров, дабы освободить территорию, когда-то оккупированную ИГИЛ", - говорится в статье. "Когда Обама вступил в должность президента, ядерная программа Ирана стремительно продвигалась, и от нашей страны все энергичнее требовали принять военные меры", - продолжает автор. Но в итоге США и их партнеры, не сделав ни одного выстрела, заключили ядерное соглашение с Тегераном. "Когда в 2014 году Россия вторглась на Украину, США могли бы среагировать, как шесть лет назад, когда российское вмешательство в Грузии встретило по большей части чисто словесное противодействие. Но администрация Обамы, восстановившая дипломатические связи, по которым сильно ударила война в Ираке, смогла, в пику скептикам, наладить сотрудничество с нашими партнерами из ЕС, чтобы ввести санкции, которые изолировали Россию и нанесли большой ущерб ее экономике. Мы также укрепили НАТО, значительно увеличив нашу помощь в сфере безопасности союзникам в странах Балтии и Центральной Европе", - пишет Керри. "Все это время мы продолжали сотрудничать с Россией, когда это отвечало нашим интересам. Но, поскольку мы держались твердо, Россия теперь, вопреки хвастовству ее лидеров, страдает от истощения финансовых резервов, ослабления рубля до исторического минимума и испорченных международных отношений", - говорится в статье. По словам автора, "Обама четко объяснил союзникам и потенциальным противникам США в Азии, что США останутся одной из главных опор стабильности и процветания региона". Керри также упоминает о прорывах в борьбе с изменением климата, о нормализации отношений с Кубой и содействии США прекращению гражданской войны в Колумбии. "В Африке мы приобрели друзей, обучая молодых лидеров, а также возглавили успешные глобальные усилия по сдерживанию лихорадки Эбола", - говорится в статье. Администрация Трампа придет к власти, обладая колоссальными преимуществами для решения проблем. "Экономика и вооруженные силы Америки - сильнейшие в мире, а дипломатия помогла нам снова поймать попутный ветер, внушить нашим противникам, что мы настроены решительно, и сплотить наших друзей вокруг нас", - заключает Керри. Источник: The New York Times