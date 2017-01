20 января 2017 г. Майкл С. Шмидт, Мэтью Розенберг, Адам Голдман, Мэтт Апуззо | The New York Times Перехваченные российские переговоры изучаются в рамках расследования действий соратников Трампа "Американские правоохранительные и разведывательные органы изучают перехваченные переговоры и финансовые транзакции в рамках более широкого расследования возможных связей российских официальных лиц с соратниками избранного президента Дональда Дж. Трампа, в том числе бывшим главой его избирательного штаба Полом Манафортом, как сообщили действующие и отставные американские чиновники, - передают Майкл С. Шмидт, Мэтью Розенберг, Адам Голдман и Мэтт Апуззо в The New York Times. - Раз это расследование продолжается, значит, в пятницу Трамп примет присягу, пока его соратники все еще будут под следствием, - и это после того, как спецслужбы заключили, что российское правительство содействовало его избранию. В качестве президента Трамп будет контролировать эти агентства, и его полномочия позволят ему перенаправить или пресечь хотя бы некоторые из этих усилий". Пока неясно, имеют ли перехваченные переговоры отношение к Трампу, его штабу или расследованию взлома компьютеров Национального комитета Демократической партии. Расследование хотя бы частично посвящено коммерческим сделкам с Россией некоторых нынешних и бывших советников Трампа. В частности, Манафорт вел бизнес с Украиной и Россией. Некоторые из его контрактов привлекли внимание Агентства национальной безопасности из-за подозрений, что они связаны с ФСБ, по словам одного из источников, говорится в статье. "Манафорт - один из как минимум трех советников из штаба Трампа, связи которых с Россией расследуются. Двое других - Картер Пейдж (бизнесмен и бывший советник штаба Трампа по внешней политике) и Роджер Стоун (давний республиканский оперативник), - сообщают авторы. - Расследование возглавляет ФБР, ему содействуют Агентство национальной безопасности, ЦРУ и отдел финансовых преступлений министерства финансов. Следователи ускорили работу в последние недели, однако, по словам чиновников, не обнаружили однозначных свидетельств правонарушений. Один из чиновников сказал, что некоторые разведывательные донесения, основанные на перехваченных переговорах, были ранее представлены Белому дому". "В рамках контрразведывательных расследований изучаются связи американских граждан с зарубежными правительствами. Эти связи могут подразумевать попытки украсть государственные или корпоративные тайны, втереться в доверие к лидерам американского правительства или повлиять на политику. Неясно, в отношении каких именно российских официальных лиц проводится расследование и какие именно переговоры привлекли внимание американских специалистов по прослушке. Правовые стандарты по рассекречиванию таких расследований низки, и к уголовному преследованию они приводят редко", - говорится в статье. "Мы совершенно ничего не знаем ни о каких расследованиях или даже основаниях для них", - сказала Хоуп Хикс, пресс-секретарь переходной команды Трампа. Во вторник вечером в разосланном по электронной почте заявлении Манафорт назвал сообщения о его связях с российским правительством "грязным трюком Демократической партии и полной фальшивкой". "У меня никогда не было никаких отношений с российским правительством или любыми другими российскими официальными лицами. Я никогда ни с кем из них не контактировал и не давал никому распоряжений с кем-то из них контактировать, - заявил Манафорт. - Что касается "российского взлома DNC", все, что я о нем знаю, я прочел в прессе". Источник: The New York Times