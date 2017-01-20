Москва радуется раньше времени

Российский газовый монополист "Газпром" гордится экспортными рекордами, продемонстрированными в 2016 году. "Однако это не станет поводом для европейских покупателей связать себя более тесными узами с Москвой", - констатирует экономический обозреватель Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе.

"За 2016 год, - сообщает автор материала, - контролируемый Кремлем газовый гигант нарастил продажи газа в Европу на 12%, и примерно 50 млрд кубометров из 179 млрд поставленных в Европу пришлись на долю важнейшего российского покупателя - Германии". Как поясняет автор публикации, выгодная цена на российский газ (особенно в сентябре) стала одной из основных причин возросшего спроса.

"Несмотря на успехи в плане объемов проданного газа, уровень добычи в прошлом году держался на самой нижней отметке с момента распада СССР, - продолжает Трибе. - Повышение объемов экспорта привело к увеличению нагрузки на трубопроводы, в том числе и на "Северный поток", что стало подходящим аргументом в пользу его спорного расширения. "Газпром" хочет вдвое увеличить его мощности".

Как замечает автор, "если ситуация на рынке изменится и другие поставщики предложат более выгодную цену, колесо повернется вспять. "Газпрому" следует всерьез обеспокоиться эффективностью, чтобы и впредь держать цены на низком уровне без особых для себя потерь". Трибе рекомендует российскому концерну подумать над внесением большего числа изменяемых элементов в контракты на поставку, которые сегодня зачастую похожи на кабальные соглашения.