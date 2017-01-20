Трамп непредсказуем - в том числе для Путина

Сходство между Трампом и Путиным вовсе не означает, что оба найдут общий язык; кроме того, приход Трампа может не повлечь автоматической отмены американских санкций против России. К такому выводу пришел политический обозреватель швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе.

Так, за последнее время, рассказывает журналист, "накопилось немало высказываний российских политиков о том, будто с президентом Трампом в двусторонних отношениях (между США и Россией. - Прим. ред.), разрушенных при Обаме, наконец-то произойдет разрядка, будь то в вопросах конфликта на Донбассе, присоединенного Крыма, санкций, сирийской войны или обвинений в российских кибератаках".

Все это не было совпадением: как подчеркивает журналист Андрей Перцев в своем анализе для Московского центра Карнеги, то, что о персоне Трампа в России говорили столь позитивно, имело несколько причин. Россия считала Трампа своим другом, в том числе, потому, что он был противником заклятого врага России - проигравшей Хиллари Клинтон, которая представлялась Кремлю в качестве продолжения политики "русофобской" администрации Обамы. Кроме того, несмотря на свое миллиардное состояние, Трамп является аутсайдером, а в России, как пишет Перцев, таких любят. Все это серьезно упростило медийную инсценировку в поддержку Трампа, который к тому же "выбирает простые слова, критикует мигрантов и политическую элиту и хочет навести порядок в стране", что, между прочим, россияне хотели бы видеть и в своей стране. Тем более что в самом начале Путин также использовал образ "радетеля за простой народ, который хочет разобраться с коррумпированным госаппаратом и кумовством".

Как бы то ни было, "все эти общие черты вовсе не означают, что бывший кагэбэшник и миллиардер обязательно найдут общий язык", уверен Трибе. И дело тут в том, что Трамп, судя по его нынешнему поведению, "прежде всего заинтересован в так называемых сделках". А потому "проблема для новых американо-российских отношений может заключаться в том, что направленная на заключение таких сделок внешняя политика Вашингтона попросту сводит на нет фактор, который был определяющим для успеха Кремля", подчеркивает автор. Путин, как напоминает издание, "целенаправленно использовал инструментарий, от которого отказывались США и Европа, а именно - свою непредсказуемость для получения преимущества".

"Теперь же именно Трамп станет такой крупной непредсказуемостью", - продолжает автор, напоминая о его недавнем неожиданном призыве "расширить американский ядерный арсенал". (...) Даже несмотря на то, что "Трамп несколько раз благоприятно высказался о России и Путине, его словам не следует придавать особого значения, поскольку он довольно часто противоречил самому себе".

В итоге из-за того, что Трамп "в большей степени является бизнесменом, а не политиком, в каждой "сделке" ему будет интересна собственная выгода, и если в политическом плане Россия и может предложить перестать "затевать беспорядки" и таким образом стать стабильным партнером в деле создания региональной стабильности в Европе и на Ближнем Востоке, то вот экономические связи России с Америкой довольно слабы. И поэтому Трамп и его страна вряд ли сильно выиграют от отмены так называемых "украинских санкций" (которые хотя и бьют по России, но в значительно меньшей степени, нежели европейские санкции). Как результат, Трампу, заинтересованному в сделках, при которых его точно не обделят, куда интереснее будут такие страны, как Китай", заключает Трибе.