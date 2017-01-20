Вербальная грубость пациентов - нераспознанный фактор врачебных ошибок

"Разговаривать со своим врачом, как с собакой, значит самого себя подвергать опасности", - пишет Пегги Састр на портале Slate.fr.

"Хамство и словесные оскорбления со стороны пациентов могут иметь драматические последствия для их здоровья, настолько значительно подобные проявления повышают риск врачебных ошибок. Этот факт выявили эксперименты в ходе исследования, проведенного в 39 израильских педиатрических центрах интенсивной терапии: сценарий предполагал, что какая-то мать облаивала врачей и медсестер отделения, в том числе делая негативные замечания, не имеющие никакого отношения к состоянию ее фиктивного ребенка", - говорится в статье.

"В более ранних исследованиях группа Амира Эреза, ведущего преподавателя в университете Флориды и специалиста по влиянию эмоций на профессиональные достижения, обнаружила, что агрессивность пациентов может стать причиной 40% врачебных ошибок - сравните, например, с показателем в 10-20% из-за ошибок врача, связанных с усталостью", - пишет Састр.

Вербальная грубость "поражает нашу когнитивную систему, - уточняет Эрез, - что напрямую негативно сказывается на наших достижениях".

"Исследователь предостерегает от идеи, что специалисты в области здравоохранения имеют некий иммунитет против грубости пациентов и способны игнорировать их агрессивность. На самом деле, проведя исследование совместно с семью другими учеными, Эрез обнаружил, что воздействие пререканий может сохраняться дольше суток и сказываться на всей команде медиков - даже если врач был единственным, кто подвергся выплеску плохого настроения больного. Вся коммуникация с его коллегами может от этого пострадать, и рикошетом будет нанесен вред пациентам, которые ничего не требовали", - передает издание.