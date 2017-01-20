Кирилл Серебренников: "Церковь стала частью госаппарата в нынешней России"

Российский режиссер Кирилл Серебренников высказал свое мнение о Русской православной церкви и россиянах в своем интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

"В нынешней России церковь (Русская православная. - Прим. ред.) находится у рычагов власти, и люди боятся ее, поскольку она может представлять для них угрозу, - заявил Серебренников. - Самым известным примером стала группа Pussy Riot. Против нее организовали протест, который закончился приговорами к реальным тюремным срокам".

По словам Серебренникова, критика в адрес президента Владимира Путина, высказанная группой во время акции в храме Христа Спасителя, "разумеется, сыграла определенную роль, но обвинение суда против Pussy Riot в богохульстве вовсе не было предлогом, а имелось в виду всерьез".

"Церковь стала частью государственного аппарата в нынешней России. А этот аппарат всегда работал со страхом людей", - продолжает режиссер, приводя аналогии из своего нового фильма "Ученик", рассказывающего "о молодом человека, который постоянно ссылается на цитаты из Библии ради достижения своих эгоистичных целей". К примеру, директор школы "попросту не хотела получить проблемы" (имеется в виду эпизод о запрете бикини на уроках плавания, за который выступал главный герой. - Прим. ред.)".

"В россиянах это опережающее послушание глубоко засело еще с советских времен. Они всегда говорят "да", всегда, даже если их не спрашивают, сигнализируют о том, что они согласны со всем", - продолжает Серебренников.

"К этому добавляется еще и то, что нынешние россияне - и сюда я включаю и себя самого - предельно инфантильны. Даже будучи взрослыми, мы любим находить убежище у родителей, поскольку нам не нравится брать на себя ответственность за свою жизнь. Нам постоянно нужен кто-то, кто поможет нам или будет хвалить. Мы не можем без этой постоянной поддержки".

По словам Серебренникова, "постсоветская Россия - это очень молодая нация, в которой все еще нестабильно". "Для людей обычная повседневная жизнь - уже большая проблема. Современное общество свободной конкуренции требует от нас принимать больше собственных решений, а это вселяет страх, в том числе, и в меня, и все дело в том, что мы к этому не привыкли", - утверждает режиссер.