20 января 2017 г. Редакция | The Washington Post В день инаугурации: уважение к должности и надежды на нацию "Избранный президент Трамп, вы вот-вот принесете самую серьезную присягу из всех, какие можно иметь честь принести. Я выбирала не вас, но я поддерживаю и уважаю эту должность". Таковы были искренние слова 66-летней Кит Кин из Чикаго, одной из многих, откликнувшихся на нашу просьбу к читателям поделиться своими надеждами и советами для будущего президента Дональда Трампа, пишет редакция The Washington Post. "В этом году, даже больше, чем обычно, многие из побежденных не настроены праздновать. Десятки членов Конгресса от Демократической партии бойкотируют церемонию на Капитолии. Тысячи американцев собираются в Вашингтоне, чтобы приветствовать администрацию Трампа, но и тысячи пойдут протестовать", - отмечает издание. Тем не менее, после полудня в пятницу он станет законным президентом США. Уважение к этому результату не означает преклонения перед неразумной политикой или назначениями. Признание избрания Трампа не означает, что мы закроем глаза на российское вмешательство, подавление избирателей или другие нарушения на выборах, пишут авторы статьи. "Лучшим ответом на российское вмешательство будет провести смелое расследование и предотвратить его повторение: продемонстрировать, что демократия в гораздо большей степени, чем клептократия в российском духе, способна к самоисправлению. Правильным ответом Трампу будет выказать уважение к должности, надеясь на то, что занимающий ее постарается завоевать уважение для себя лично", - заключает издание. Источник: The Washington Post