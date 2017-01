20 января 2017 г. Майкл Ч. Бендер и Кэрол Э. Ли | The Wall Street Journal С прибытием Дональда Трампа в Вашингтон начался "обратный отсчет" для реализации его программы "Сегодня, когда Дональд Трамп принесет присягу в качестве 45-го президента США, это станет кульминацией политического восстания, длящегося около 10 лет в стране, которая до сих пор страдает от последствий рецессии 2008 года и недовольна правительством, парализованным межпартийными раздорами", - пишет The Wall Street Journal. Трамп "говорит, что жаждет продемонстрировать перемены, которые обещал осуществить. Их главные задачи: создание рабочих мест, увеличение расходов на вооруженные силы, снижение налогов и новый подход к некоторым из самых скользких внешнеполитических проблем Америки", отмечают журналисты Майкл Ч. Бендер и Кэрол Э. Ли. Однако, судя по соцопросам, рейтинг Трампа ниже по сравнению с рейтингом его недавних предшественников на момент вступления в должность президента. Вдобавок "после того, как Трамп раскритиковал героя движения за гражданские права, конгрессмена Джона Льюиса, более 60 демократов, заседающих в Палате представителей, отказались прийти на его инаугурацию", говорится в статье. Как бы то ни было, ожидается, что сегодня Сенат утвердит министра обороны и министра внутренней безопасности, кандидатуры которых выдвинул Трамп. Это, соответственно, генерал Джеймс Мэттис и отставной генерал Джон Келли. Что до других кандидатур, то некоторые демократы настаивают на их рассмотрении всем составом Сената, а это возможно лишь на следующей неделе. "Чтобы не создавать вакуума, Трамп оставит на работе десятки высокопоставленных чиновников, которые шли в авангарде внешнеполитических инициатив администрации Обамы", - сообщает издание. "Тем временем Трамп пытается подавить мятеж в своей собственной команде, ведающей обороной и внешней политикой", - утверждают авторы. "Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, которого Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности, давно уже в раздоре с истеблишментом разведывательного сообщества по вопросу о борьбе США с глобальным терроризмом, а теперь "столкнулся лбами" с членами команды Трампа, в том числе с Рексом Тиллерсоном (которого Трамп выбрал на пост госсекретаря), Мэттисом и Майком Помпео (кандидатом на пост директора ЦРУ)", - говорится в статье. "По словам чиновников из переходной команды и близких к ней официальных лиц, Флинн проталкивает несколько своих кандидатов на должности в Госдепартаменте и министерстве обороны и оставляет впечатление, что преувеличивает свое могущество в роли советника по национальной безопасности", - говорится в статье. По словам двух информированных источников, два ближайших советника Трампа - его зять Джаред Кушнер и его главный стратег Стив Бэннон - встретились с Тиллерсоном, Мэттисом и Помпео, чтобы умерить их обеспокоенность Флинном. Флинн "толкает много людей" в Госдепартаменте и министерстве обороны, сказал один из источников. "Влияние, которое он пытается приобрести, будет свернуто, как только будут утверждены [кандидаты на посты членов кабинета]", - добавил он. "Как сообщили источники, обеспокоенность Флинном побудила команду Трампа лишить Флинна части руководящих полномочий, связанных с кибербезопасностью и борьбой против терроризма", - пишет газета. В декабре Трамп выдвинул Томаса Боссерта на должность помощника президента по вопросам внутренней безопасности и борьбы против терроризма. Он будет отчитываться напрямую перед президентом, а не перед Флинном. "По словам информированных источников, повышение статуса Боссерта внесло смятение в переходный процесс, который и так терпел сложности из-за недостаточной координации работ с сотрудниками администрации Обамы", - говорится в статье. По словам одного из источников, пока неясно, будет ли Боссерт заниматься вопросами борьбы против терроризма на территории США. Со своей стороны, неназванный чиновник из переходной команды Трампа заявил, что повышение статуса Боссерта не означает какого-либо недоверия к Флинну. Этот шаг "следует трактовать лишь как знак, что избранный президент серьезно относится к вопросу внутренней безопасности", пояснил источник. Источник: The Wall Street Journal