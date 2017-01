20 января 2017 г. Бенуа Фокон и Ахмед Аль Омран | The Wall Street Journal "Исламское государство" увеличивает продажи нефти и газа режиму Асада "Американские и европейские официальные лица заявили, что "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) увеличило продажи нефти и газа режиму сирийского президента Башара Асада: ИГИЛ обеспечивает правительство жизненно важным ресурсом - топливом, а взамен получает наличные деньги, в которых отчаянно нуждается", - утверждают корреспонденты The Wall Street Journal Бенуа Фокон и Ахмед Аль Омран. "То, что режим осуществляет эти закупки, помогает поддержать "Исламское государство" в период, когда на эту вооруженную группировку оказывается беспрецедентное давление военными методами и в Сирии, и в Ираке. Это также помогает группировке, хотя сирийский режим уверяет, что стремится ее уничтожить при содействии своих основных союзников - России и Ирана", - говорится в статье. "Официальные лица утверждают: продажа нефти и газа режиму Асада теперь - крупнейший источник дохода для "Исламского государства" взамен былой выручки, которую группировка получала, взимая пошлины за транзит товаров и налоги с зарплат на подконтрольной ей территории. Информация, которой располагают эти лица, получена при отслеживании маршрутов бензовозов: теперь они везут нефть не в Турцию и Ирак, а в Сирию", - пишет издание. "Сирийский режим оказывает поддержку доходам и выработке энергии ИГИЛ", - заявил сотрудник Госдепартамента США Амос Хохстейн. "По утверждениям западных официальных лиц, режим Асада не расплатился с ИГИЛ за газ в срок. Эти лица подозревают, что 8 января "Исламское государство" взорвало в Сирии газогенераторную установку, дабы таким образом потребовать внесения платы", - говорится в статье. "По словам сотрудников западных ведомств безопасности, в последние недели Россия и Иран уменьшили поставки дешевого газа, на котором работали сирийские электростанции, поэтому у режима возросла потребность в других источниках нефти и особенно природного газа", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal