Сложилось мнение, что Трамп расплатится с Путиным, облегчив санкции

"Большинство экономистов почти уверены в снятии санкций, которое было трудно себе представить всего несколько месяцев назад", - сообщают Андре Тартар и Анна Андрианова в Bloomberg Markets.

55% участников проведенного Bloomberg опроса предположили, что в ближайшие 12 месяцев США начнут ослаблять свои санкции, наложенные из-за Украины. В октябре этот показатель составил 10%.

"Неожиданное избрание Дональда Трампа президентом США в ноябре дает почву для ожидания резкого изменения политики США, несмотря на то, что Европейский союз на этой неделе продлил свои экономические карательные меры против России еще на полгода. Пока Трамп не дал понять, как он планирует выполнять обещания укрепить связи с Россией, однако в этом месяце глава его администрации не подтвердил, что ограничения будут сохранены. Между тем в понедельник министерство финансов США распространило существующие санкции еще на несколько человек и организаций", - говорится в статье.

"Пока неясно, скоро ли США ослабят санкции, в связи с промедлением ЕС, однако все идет к ослаблению санкций или менее жесткому приведению их в действие. Это может уменьшить финансовые издержки, - сказала Рэчел Зимба, специалист по развивающимся рынкам компании 4CAST-RGE (Нью-Йорк). - Думаю, макровлияние будет больше в среднесрочной перспективе, чем в краткосрочной (...). В долгосрочной перспективе [ослабление санкций] дает более широкий выбор для инвестиций".

Авторы отмечают, что, в связи с укреплением уверенности инвесторов, курс рубля к доллару уже вырос более чем на 20%.

"Не менее важным последствием любого изменения политики Трампом будет его влияние на санкции ЕС, наложенные на Россию. Все больше экономистов утверждает, что блок последует за США. 40% участников опроса, проведенного 16-19 декабря, сказали, что ЕС начнет ослаблять санкции в ближайшие 12 месяцев. В октябре этой точки зрения придерживались 33% опрошенных", - сообщают журналисты.

"Если США ослабят санкции, члены ЕС не смогут добиться консенсуса, необходимого для сохранения их режима санкций в его нынешнем виде", - сказал экономист IHS Markit (Вашингтон) Чарльз Мовит.