Убийство российского посла сближает Москву и Анкару

"Владимир Путин не сердится на своего прежнего врага Реджепа Тайипа Эрдогана за убийство своего посла в Турции, пусть даже этот теракт ставит турецкого президента в уязвимое положение", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гринспен.

"Убийство в понедельник российского посла в Анкаре не сорвало переговоры между Россией, Ираном и Турцией по сирийскому досье. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что формат Россия-Турция-Иран является "наиболее эффективным средством урегулирования сирийского кризиса", попутно исключая страны Запада и суннитские режимы Персидского залива", - говорится в статье.

"С вечера понедельника, в течение нескольких часов после убийства российского дипломата Москва и Анкара сообщили, что данный инцидент не затормозит сближение между Турцией и Россией, произошедшее прошлым летом", - передает автор.

"Невзирая на то, что убийца - молодой 22-летний турецкий полицейский - выкрикнул сразу после своего преступления, что хочет "отомстить за мирных жителей Алеппо, которых бомбит Россия", руководители двух стран приложили все усилия, чтобы переложить ответственность за теракт на заинтересованные третьи лица", - отмечает автор.

Что касается Владимира Путина, он сказал, что это "провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений", и добавил: "Мы должны знать, кто направлял руку убийцы". Таким образом, российский президент сразу исключил действия одиночки, еще до начала расследования. По российскому телевидению его приспешники тотчас стали настаивать на ответственности Запада за убийство дипломата. Сенатор Франц Клинцевич считает "очень вероятным, что иностранные спецслужбы стран НАТО стоят за этим терактом". Так как, расшифровывает националистический лидер Владимир Жириновский, "Запад боится дружбы между Россией и Турцией", говорится в статье.

Такие объяснения позволяют избежать щекотливых вопросов, отмечает политолог Андрей Дубнов, поскольку "турецкие и российские власти разделяют ответственность за то, что недостаточно хорошо обеспечили безопасность российского дипломата в заведомо недружелюбном пространстве".

Исходя из динамики сегодняшнего сближения, Москва "не хочет и не может инкриминировать турецким властям организацию теракта", продолжает Андрей Дубнов.

"Эта трагедия толкает Россию и Турцию в объятия друг друга, - считает Алексей Малашенко, эксперт по мусульманскому миру из Московского Центра Карнеги. - Они находят общего врага, который убивает дипломатов и орет "Аллах Акбар" или что-нибудь про Алеппо. Трагедия создает позитивный фактор для переговоров".

Существует множество сил, которые желают наказать Россию и российско-турецкие отношения после недавних последствий в Сирии, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. По его мнению, взятие Алеппо "явилось результатом негласного договора между Россией и Турцией, согласно которому Россия не создает помехи в северных зонах Сирии, контролируемых Турцией, такова основная просьба Эрдогана. В ответ он прекратил поддерживать повстанцев Алеппо и призвал их покинуть город, отсюда и произошло его освобождение".

Москва могла бы использовать теракт в свою пользу, полагает один неназванный иностранный дипломат, работающий в Москве. "Этот инцидент ставит Турцию в слабую позицию по отношению к России, потому что Анкара не сумела обеспечить безопасность российского посла. Москва сможет извлечь выгоду из этой дополнительной уязвимости Эрдогана, чтобы подтолкнуть его к еще большему отступлению в Сирии, в то время как Дамаск и Тегеран хотят убедить Москву снова взять под контроль всю сирийскую территорию", - приводит его слова издание.