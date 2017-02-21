]]> ]]>
Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
21 февраля 2017 г.
 PDA WAP
21 февраля 2017 г.

Корреспондент | Bild

Сорос сделал ставку на крах Трампа

Американский инвестор Джордж Сорос теперь не ограничивается критикой нового президента США - он поставил деньги на крах Трампа, сообщает немецкий таблоид Bild.

Сорос, как рассказывается в материале, "поставил почти полмиллиарда долларов на падение акций тех компаний, которые в настоящее извлекают выгоду из политики Трампа, в первую очередь это американские нефтяные компании".

"Рынки мечтали о меньшем регулировании и налогах при Трампе, и пока что они его превозносят. Но в конце концов реальность настигнет рынки, и итог будет не самый хороший, - утверждает Сорос. - Сейчас слишком велика неуверенность, а она - враг долгосрочных инвестиций".

Согласны с Соросом и в инвестиционной компании BlackRock, где также предрекают мрачное будущее для финансовых рынков при президенте Трампе. "Я вижу, как надвигаются темные тучи", - говорит глава BlackRock Ларри Финк. По его словам, в настоящее время экономическая ситуация в США переживает спад, и причина этого - намерение Трампа снизить налоги. В нынешних обстоятельствах эти планы могут быть реализованы лишь в 2018 году, а до тех пор "инвесторы будут скованны в принятии решений". Определенную роль играет и неясность по поводу будущего мировой торговли на фоне новых переговоров по NAFTA с Мексикой и Канадой, передает корреспондент.

Сорос выступил с критикой Трампа в тот же день, когда тот вступил в должность. Сорос заявил в беседе с журналистом Bloomberg TV, что Трамп является "противоположностью открытого общества, и он будет и дальше раскалывать общество".

Источник: Bild


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире

Партнер Рамблера
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               