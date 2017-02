21 февраля 2017 г. Келли Маклафлин | Daily Mail Правда ли, что на самом деле Путин - богатейший человек в мире? После 17 лет пребывания у власти российский лидер владеет "состоянием в размере 200 млрд долларов, 58 самолетами и вертолетами, а также 20 дворцами и загородными виллами" "Возможно, российский президент Владимир Путин - богатейший человек в мире, как считают эксперты, полагающие, что чистая стоимость его активов может составлять 200 млрд долларов", - пишет Daily Mail. Обозреватель Келли Маклафлин напоминает: согласно списку журнала Forbes, богатейшим в мире человеком официально считается Билл Гейтс, у которого 75 млрд долларов. Газета продолжает: "Одна из самых цитируемых догадок о богатстве 64-летнего Путина - цифра в 40 млн долларов, прозвучавшая в оценках политического аналитика Станислава Белковского в 2007 году, но автор книг Билл Браудер, бывший управляющий инвестфонда в России, говорил, что у президента более крупное состояние - более 200 млрд долларов". На прошлой неделе вопрос о богатстве Путина подняла IBTimes, сославшись на интервью Браудера Фариду Закариа в передаче GPS в 2015 году. "Я полагаю, что оно составляет 200 млрд долларов, - сказал тогда Браудер. - После 14 лет у власти в России, после того, сколько денег заработала страна и сколько денег не было потрачено на школы, дороги и больницы и тому подобное... Все эти деньги вложены в недвижимость, в банки - на счета швейцарских банков - в акции, хедж-фонды, ими управляют в интересах Путина и его приятелей". "Белковский утверждал, что значительная часть состояния Путина нажита на нефтяном бизнесе и что российский президент контролировал 37% "Сургутнефтегаза" и 4,5% "Газпрома", а также имел доли собственности в сырьевом трейдере Gunvor. Gunvor отрицает, что Путин когда-либо владел какой-либо долей этой компании, выручка которой в 2012 году составила 93 млрд долларов, по сообщению Time", - говорится в статье. Газета продолжает: Белковский позднее увеличил свою оценку богатства Путина до 70 млрд долларов, утверждая, что получил больше информации от "конфиденциальных источников вокруг корпораций", как было сказано в интервью The Bureau of Investigative Journalism. "Хорошо известная примета богатства Путина - его суперъяхта "Олимпия" за 35 млн долларов. Как утверждается, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович подарил Путину яхту после того, как тот сделался президентом России", - говорится в статье. "Но, пожалуй, один из самых заметных признаков богатства Путина - дворец на побережье Черного моря, стоимость которого, по слухам, составляет один миллиард долларов", - говорится в статье. В 2010 году пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент "никогда не имел никакого отношения" к этому дворцу. "Тем временем российский бизнесмен и добровольный изгнанник Сергей Колесников говорил в интервью "Би-би-си", что дворец был построен лично для Путина, но оплачен из тайного "смазочного фонда", сформированного российскими олигархами", - говорится в статье. Автор рассуждает: если у Путина "есть доступ не только к богатству корпораций своей страны, но и к "смазочному фонду" олигархов, то его активы колоссально увеличиваются". "Согласно досье, написанному политическим соперником российского президента, Путин, возможно, имеет доступ к 58 самолетам и вертолетам, к коллекции часов общей стоимостью 500 тыс. долларов, а также к 20 дворцам и загородным виллам", - пишет газета, цитируя доклад Бориса Немцова по публикации в The Telegraph. Путин ранее смеялся над утверждениями, что он богатейший человек в Европе. "Чушь. Все выковыряли из носа и размазали по своим бумажкам", - заявлял он. Источник: Daily Mail