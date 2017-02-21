Шансы на свободную торговлю на востоке Европы

"Брекзит" изменит внешнеполитическую ориентацию ЕС. Торговые соглашения с США либо подвергаются сегодня проверке - как Ceta, либо и вовсе заморожены - как TTIP. Пришло время, чтобы Евросоюз взял новый курс в своей торговой политике? В недавнем исследовании, проведенном экспертами авторитетного мюнхенского Института экономических исследований (Ifo), предлагается вернуться к старой идее о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока", - пишет Николаус Йильч в сегодняшней Die Presse.

По мнению автора исследования профессора Габриэля Фельбермайера, в этой идее заложено два неоспоримых преимущества. "Во-первых, по нашим подсчетам, от подобного соглашения все только выиграют", - сказал эксперт в беседе с корреспондентом. Дело в том, что экономика России, как и остальных бывших советских республик, находится в сильной зависимости от экспорта сырья, а европейцы экспортируют автомобили, технику и продовольствие. Проще выражаясь, "у одних энергия, у других - ноу-хау".

Во-вторых, поясняет профессор, подобное соглашение будет способствовать налаживанию непростых отношений с Москвой. "Поскольку таможенные пошлины и тарифы между Россией и ЕС до сих пор высоки, здесь есть над чем работать", - говорится в статье.

Введенные Россией торговые ограничения, продолжает автор, связаны не только с конфликтом на Украине и последовавшими антироссийскими санкциями. Сокращение объемов торговли между Россией и ЕС в большей степени обусловлено падением цены на нефть и экономическим спадом в России, нежели санкциями, считают аналитики Ifo.

Возможная разрядка напряженности между Россией и ЕС пойдет на пользу и Австрии, говорится в статье. Это касается не только туризма, но и автопроизводителей, машиностроительной отрасли, а также пищевой промышленности.

По оценкам Ifo, больше всех от единого экономического пространства выиграли бы страны Балтии, Финляндия и Италия.