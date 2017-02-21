Повседневный моральный хаос

В последнее время Россия "перешла в духовно-моральное наступление: во время парламентских дебатов и политических ток-шоу все предрекают закат и духовный упадок Запада", пишет Штефан Шолль на страницах немецкой газеты Frankfurter Rundschau.

К примеру, не так давно российский режиссер Андрей Кончаловский заявил, что Европа стоит в шаге от катастрофы, (...) и причина кроется в том, что европейцы отказались от традиционных европейских христианских ценностей. Российские политики возмущаются западным истеблишментом, который, по их мнению, пытается с миссионерским упорством экспортировать либеральные ценности, которые повсюду якобы уже давно разоблачены. Западным ценностям российские официальные лица противопоставляют "традиционные ценности", которые передаются от одного поколения к другому.

"Правда, что это конкретно за ценности, они не поясняют, - отмечает автор. - Однажды Владимир Путин попытался перечислить "настоящие ценности", которые останутся навсегда, а именно - честность, патриотизм, совесть, любовь, доброта, смелость, достоинство, готовность прийти на помощь, а также чувство долга. Но в российской повседневности подобные ценности скорее являются дефицитным товаром".

Так, например, в индексе коррупции Transparency International РФ занимает 131-е место из 180 и находится примерно на том же уровне, что Непал, Казахстан и Украина. "При обращении к статистике оказывается, что Россия живет не так уж и образцово", - продолжает Шолль. К примеру, в России на тысячу жителей в год разводится 4,7 человека против 4,8 в Германии. В той же Германии в год происходит 0,8 убийств на 100 тыс. жителей, а в России - 9,2. В индексе самых безопасных стран мира Германия занимает 16-е, а Россия - 151-е место.

При этом "российское кино утопает в кровавых сценах, где отечественные богатыри умирают, но побеждают, и, как в советские времена, пропагандируется готовность жертвовать собой ради Родины. Кроме того, в моду вошло все военное". В то же время, пока российские государственные СМИ продолжают высмеивать христианскую готовность Меркель помогать беженцам, в российских дебатах царит цинизм. Например, после катастрофы пассажирского самолета с ансамблем имени Александрова на борту оппозиционный писатель Аркадий Бабченко написал, что у него "нет ни сочувствия, ни жалости" по этому поводу.